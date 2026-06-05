Kotimaa
5.6.2026 06:16 ・ Päivitetty: 5.6.2026 06:16
Kela: Työllisyyspalveluihin ilmoittautumalla 3000 ihmistä vältti toimeentulotuen perusosan puolittumisen
Huhtikuussa noin 3 000 ihmistä vältti toimeentulotuen perusosan puolittamisen ilmoittautumalla työttömiksi kokoaikaisen työn hakijoiksi työllisyyspalveluihin, kertoi Kela perjantaina.
Niin ikään noin 3 000 ihmistä vältti perusosan alenemisen hakemalla heille ensisijaisesti kuuluvaa tukea, kuten työttömyysturvaa. Kela on kehottanut toimeentulotuen saajia joko hakeutumaan työllisyyspalveluihin tai ensisijaisten etuuksien piiriin. Kelan kehotusten taustalla on hallituksen lakimuutos.
Kehotuksen yhteydessä Kela on antanut kuukauden aikaa toimia kannustetulla tavalla. Perusosaa alennettiin huhtikuussa 5 500 ihmiseltä.
Toimeentulotuen perusosan tarkoituksena on kattaa elämisen välttämättömät menot. Yksinasuvan aikuisen perusosa on 578,43 euroa, ja summan puolittuessa tuen saajalle jää käteen 289,22 euroa.
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