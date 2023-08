Kelan entiseen palvelupisteeseen jäi asiakirjoja – asiakkaiden henkilötietoja on saattanut päätyä ulkopuolisten käsiin

Kelan asiakkaiden henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja jäi viime vuoden lopulla Vantaan Tikkurilassa sijaitsevaan rakennukseen, Kela tiedotti keskiviikkona. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tämänhetkisen arvion mukaan noin 180 Kelan asiakkaan asiakirjat jäivät rakennukseen, kun Kelan palvelupiste muutti sieltä pois.

Henkilötietoja on saattanut päätyä ulkopuolisten käsiin, sillä rakennuksessa on käynyt joitakin ihmisiä uuden omistajan luvalla. Sisätiloihin on myös murtautunut ulkopuolisia henkilöitä.

Rakennuksessa käyneet ovat voineet nähdä asiakirjoja.

- Asiakirjoja ei ole huomattu muuton jälkeen tehdyissä tarkastuksissa. On tapahtunut inhimillinen virhe. Otamme tilanteen erittäin vakavasti. Selvitämme tapahtuneen perinpohjaisesti, jottei vastaavaa jatkossa tapahdu, kertoo Kelan yhteisten palveluiden johtaja Jukka Helin tiedotteessa.

Kela kertoo saaneensa heinäkuun lopulla tiedon rakennukseen jääneistä asiakirjoista. Tämän jälkeen asiakirjat on haettu turvaan.

Kela on tehnyt tietosuojavaltuutetun toimistolle ilmoituksen tietosuojapoikkeamasta. Kela kertoo lähettävänsä henkilökohtaisen kirjeen asiakkaille, joiden asiakirjoja rakennuksessa on ollut.

Kela kertoo tiedottavansa tapahtuneesta myöhemmin lisää. Asian selvittäminen on Kelan mukaan yhä kesken.