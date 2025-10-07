Kotimaa
7.10.2025 06:37 ・ Päivitetty: 7.10.2025 06:37
Kelan kokeilu: Pienituloiset voivat hakea korotonta lainaa lääkeostoksiinsa
Kela aikoo kokeilla korotonta lääkeluottoa pienituloisille.
Kokeilussa pienituloiset voivat hakea korotonta luottoa suurten lääkekustannusten kattamiseen.
Kelan mukaan tavoitteena on, että asiakkaat saavat tarvitsemansa lääkkeet ajallaan eikä lääkehoito keskeydy asiakkaan taloudellisen tilanteen vuoksi.
Kokeilu alkaa 27. lokakuuta.
Lääkeluottoa voivat hakea ne pienituloiset asiakkaat, jotka eivät saa toimeentulotukea ja joilla lääkkeiden vuosiomavastuu täyttyy joko yhdellä ostokerralla tai yhden kalenterikuukauden aikana.
Asiakkaan on haettava lääkeluottoa Kelasta ennen lääkkeen ostamista.
Lääkeluottoa myönnetään vuosiomavastuun verran. Tänä vuonna lääkekustannusten vuosiomavastuu eli niin sanottu lääkekatto on 633,17 euroa.
Asiakas maksaa lääkeluoton Kelalle vuoden kuluessa. Kelan mukaan lääkeluotto helpottaa asiakkaan taloudellista tilannetta, koska lääkekulut jakautuisivat useammalle kuukaudelle eikä lyhyelle aikavälille.
VIIME vuonna vuosiomavastuu täyttyi Kelan mukaan 7,9 prosentilla kaikista lääkekorvauksia saaneista. Heistä kolmella prosentilla vuosiomavastuu täyttyi yhdellä lääkkeiden ostokerralla.
Kela arvioi, että lääkkeiden vuosiomavastuu täyttyy samoilla ihmisillä vuosittain. 93 prosentilla henkilöistä, joilla vuosiomavastuu täyttyi kertaostolla viime vuonna, se oli täyttynyt myös edellisenä vuonna kertaostolla.
Lääkeluottoja myönnetään Kelan arvion mukaan noin 5 000 kappaletta kokeilun aikana.
Tavoitteena Kelalla on tuottaa tietoa siitä, mitä luoton antaminen edellyttää Kelan tietojärjestelmiltä ja asiakaspalvelulta.
Kelan mukaan kokeilu pohjautuu pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitusohjelmaan. Siinä linjattiin lääkekaton jakamisesta osiin ja sosiaalisen luototuksen siirtämisestä Kelan vastuulle. Kokeiluun myönnettiin 2,5 miljoonaa euroa valtion kuluvan vuoden täydentävässä talousarviossa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.