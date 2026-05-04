4.5.2026 14:50 ・ Päivitetty: 4.5.2026 14:47

Kelpaisiko AI-diagnoosi? Ministeriö pyytää näkemyksiä tekoälypalvelujen käytöstä terveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja hallituksen lakiehdotuksesta, jossa tekoälyä voitaisiin käyttää terveydenhuollon apuna hoitotarpeen arvioinnissa. Lausuntoaika päättyy 15. kesäkuuta.

Tekoälyn käyttö hoidon tarpeen arvioinnissa vaatisi ministeriön mukaan kuitenkin potilaan suostumuksen.

Lisäksi automaatiota hoidon tarpeen arvioinnissa käyttävän hyvinvointialueen olisi varmistettava automaation laatu ennen sen käyttöönottoa ja valvottava sitä. Hyvinvointialueen tulisi nimetä tehtävään vastuuhenkilö.

NYKYÄÄN laki vaatii, että hoidon tarpeen arvioinnin tekee ihminen, terveydenhuollon ammattilainen.

Lakiesityksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Hallitusohjelmaan on kirjattu tekoälyn käytön mahdollistaminen terveydenhuollossa ja terveydenhuollon tehtävien automatisoinnissa.

