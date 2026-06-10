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Politiikka

10.6.2026 06:47 ・ Päivitetty: 10.6.2026 06:47

Kenian presidentti William Ruto saapuu tänään Suomeen valtiovierailulle

NICOLAS TUCAT / AFP / LEHTIKUVA

Kenian presidentti William Ruto saapuu tänään Suomeen kaksipäiväiselle valtiovierailulle puolisonsa Rachel Ruton kanssa, kertoo presidentin kanslia. Vierailua isännöi presidentti Alexander Stubb.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Presidentti Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb vastaanottavat vieraansa Presidentinlinnan edustalla aamukymmeneltä. Yleisö voi seurata seremoniaa Kauppatorilta.

Helsingin poliisilaitoksen mukaan vierailu aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä liikenteeseen. Liikenteessä on noin tunnin katko puoli kymmenestä alkaen Presidentinlinnan edustalla vastaanottoseremonian ajan. Lisäksi tapahtumat ja vieraiden siirtymät voivat aiheuttaa hetkellisiä katkoksia liikenteessä Helsingin keskustan alueella.

Valtiovierailun kärkiteemoja ovat muun muassa Suomen ja Kenian kahdenvälisen yhteistyön ja kaupan syventäminen. Tämän lisäksi tapaamisessa käsitellään esimerkiksi Afrikan ja Euroopan alueellisia kysymyksiä ja Lähi-idän tilannetta. Keskiviikkoiltana presidenttikaksikko osallistuu korkean tason Lupaus Rauhasta -paneelikeskusteluun, joka käsittelee YK:ta ja rauhanvälittämistä.

Torstaina presidentit osallistuvat Suomen ja Kenian välisen kaupan edistämiseen tähtäävään tilaisuuteen, jossa on mukana suomalaisia ja kenialaisia yrittäjiä. Iltapäivästä Ruto pääsee vierailemaan kesäisessä Naantalissa ja osallistuu ensimmäisenä afrikkalaisena valtionpäänä Kultaranta-keskustelujen paneelikeskusteluun.

Ruto tapaa vierailullaan myös Helsingin pormestarin Daniel Sazonovin (kok.), eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon (ps.) sekä Suomessa asuvia kenialaisia.

Presidenttien puolisoilla on presidenttiparien yhteisen ohjelman lisäksi erillisohjelmaa, ja he tutustuvat Helsingissä muun muassa naisten mahdollisuuksiin teknologiayrityksissä. Turussa he pääsevät tutustumaan valtakunnallisen, naisten terveyteen keskittyvän Women’s Health Hub Finland -innovaatioverkoston toimintaan.

Presidentti Stubb vieraili Keniassa toukokuussa 2025. Ruton valtiovierailu on ensimmäinen Keniasta Suomeen sitten vuoden 1987.

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