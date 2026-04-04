Keniassa jännitetään ensi vuoden vaaleja – tuloksen ratkaisevat nuoret

Keniassa ensi vuonna järjestettävien vaalien osalta ainakin yksi asia on varmaa: vaalituloksen ratkaisevat nuoret. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kenialaisten mediaani-ikä on 20 vuotta, ja 80 prosenttia kenialaisista on alle 35-vuotiaita.

Maassa äänestetään viiden vuoden välein niin presidentistä kuin valtion- ja paikallishallinnon viranhaltijoistakin.

PÄÄKAUPUNKI Nairobin Ngong Roadilla kohoaa maan lipun värein päällystetty urheilustadion. Alun perin stadion tunnettiin nimellä Talanta Stadium, mutta Kenian presidentti William Ruto nimesi sen uudelleen viime syksynä kuolleen entisen pääministerin muistoksi Raila Odinga International Stadiumiksi.

Stadionilla pelataan jalkapallon Afrikan mestaruuskilpailujen finaaliottelu ensi vuoden kesä-heinäkuussa.

Heimotausta on tärkeä vanhemmille ihmisille. Nuoret haluavat olla ensisijaisesti kenialaisia, kaupunkilaisia tai afrikkalaisia.

Isompi jännitysnäytelmä eli yleisvaalit on edessä ottelun jälkeen elokuussa.

- Haluan lasteni kasvavan turvallisessa Keniassa, siksi ehdottomasti äänestän vaaleissa ja kannustan kaikkia äänestämään, sanoo Ruth Murraga, 22.

Hän uskoo, että edes osa politiikassa mukana olevista haluaa Kenian ja kenialaisten parasta, eikä aja vain omaa etuaan.

Lorence Karanja, 20, on eri mieltä.

- En voi äänestää, koska en luota yhteenkään poliitikkoon. Syksyllä 2025 kuollut entinen pääministeri Raila Odinga oli nuorten puolella ja hyvä vastavoima politiikassa. Toistaiseksi kukaan ei voi korvata häntä, Karanja sanoo.

Keniassa on jo pitkään käyty keskustelua maan tulevasta presidentistä. Nykyinen presidentti William Ruto ei nauti kovin laajaa suosiota, mutta vaihtoehdot ovat toistaiseksi vähissä.

KENIAN valtion suurimmaksi haasteeksi kansalaiset nimeävät yleisesti korruption. Etenkin pääkaupungissa Nairobissa nuorempi sukupolvi haluaa eroon myös heimoajattelusta.

Keniassa on kymmeniä eri etnisiä ryhmiä, heimoja, joista maailmalla tunnetuimpia lienevät maasait. Suurin heimoista on kikujut, joihin kuuluu noin joka viides kenialainen.

Kenialaiset ovat perinteisesti samaistuneet voimakkaasti etniseen taustaansa, mikä on näkynyt esimerkiksi politiikassa ja äänestyskäyttäytymisessä. Usein siis äänestetään ehdokasta, jonka tausta on samassa heimossa kuin itsellä.

- Heimotausta on tärkeä vanhemmille ihmisille. Nuoret haluavat olla ensisijaisesti kenialaisia, kaupunkilaisia tai afrikkalaisia. Minun sukupolveni etenkään kaupungeissa ei enää määrittele itseään heimotaustan perusteella, sanoo David Waithaka, 22.

Hän uskoo maansa loistavaan tulevaisuuteen.

- Keniassa ja kenialaisissa on valtavasti potentiaalia. Etenkin, kun kaikille saadaan tasavertainen pääsy koulutukseen ja päästään irti ja heimoajattelusta. Meillä on paljon innovaatioita ja kaikki mahdollisuudet kehittyä maailman eturivin valtioksi, Waithaka sanoo.

Myös Karanja ja Murraga jakavat Waithakan optimismin.

- Tällä hetkellä koko maailman tulevaisuus näyttää epävarmalta, mutta meidän on pysyttävä toiveikkaina. Meillä nuorilla on vaikutusvaltaa ja me haluamme olla muutoksen tekijöitä, ei vain sen seuraajia, Karanja sanoo.

Yksi Kenian nuorten suurimmista haasteista on työttömyys. Karanja, Murraga ja Waithaka osallistuivat Suomen World Visionin tarjoamaan ammattikoulutukseen, jossa annettiin myös eväitä työnhakuun ja omien vahvuuksien löytämiseen. Nuoret asuvat Nairobissa Soweton slummissa.

- En usko palkkatyön löytymiseen, mutta jokaisen tulisi löytää ala, jota rakastaa. Haaveilen omasta yrityksestä, jonka kautta voisin työllistää myös muita, automekaanikoksi opiskellut Waithaka tiivistää monen kenialaisnuoren ajatukset.

Kenian suurimmaksi haasteeksi kansalaiset nimeävät yleisesti korruption

KENIAN talous on kasvanut viime vuosina vauhdikkaasta, ja maa on Etiopian ohella Itä-Afrikan suurimpia talouksia. Talouskasvu ja erityisesti teknologiateollisuuden innovaatiot ovat kasvattaneet keskiluokan elintasoa ja ostovoimaa.

Elintasokuilu pääkaupungissa Nairobissa on kuitenkin syvä, sillä noin puolet kaupungin asukkaista elää slummeissa.

Kaupungistuminen on Keniassa ollut nopeaa viime vuosikymmeninä, ja reilu kolmannes kenialaisista elää tällä hetkellä kaupungeissa. Arvioiden mukaan vuoteen 2050 mennessä jo puolet kenialaisista olisi kaupunkilaisia.

Nairobi tunnetaan yhtenä Afrikan teknologiakeskuksista ja se on saanut lisänimen Silicon Savannah vertauksena Yhdysvaltojen länsirannikon Piilaaksoon (Silicon Valley).

Toinen tärkeä keskittymä on Itä-Afrikan merkittävin satamakaupunki Mombasa.

Kenia on maailmanlaajuisesti edelläkävijä digitaalisessa maksamisessa, jota käyttää päivittäin yli puolet kenialaisista. Matkapuhelinoperaattori Safaricom lanseerasi jo vuonna 2007 mobiilimaksujärjestelmän, joka on laajasti käytössä myös maaseudulla.

Kenian väkiluku noussee tämän vuoden aikana yli 58 miljoonan. Kenia on tällä hetkellä Afrikan seitsemänneksi väkirikkain maa. Ykkösenä on Nigeria, toisena Etiopia ja kolmantena Egypti.

STT / Päivi Arvonen