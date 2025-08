”Kesätauko tulee keskeyttää” – kansanedustajat vaativat Palestiinan tunnustamisen tuomista eduskunnan käsittelyyn

Kansanedustajat Pia Lohikoski (vas.) ja Saara Hyrkkö (vihr.) odottavat, että Palestiinan tunnustaminen tuodaan eduskunnan käsiteltäväksi. Demokraatti Demokraatti

Lohikosken mukaan on ollut ”täysin selvää ja ajankohtaista jo pitkään”, että Suomen on tunnustettava Palestiina.

– Jos Orpo-Purran hallitus ei kykene tekemään tunnustamisesta esitystä, vaikka tasavallan presidentti Alexander Stubb on sanonut kannattavansa Palestiinan tunnustamista, on asia annettava eduskunnan käsiin ja ratkaistavaksi, kuten entinen pääministeri Matti Vanhanen on esittänyt, Lohikoski sanoo tiedotteessaan.

Vihreän eduskuntaryhmän sekä Palestiina-ystävyysryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö vaatii tiedotteessaan pääministeri Petteri Orpoa (kok.) ryhdistäytymään. Orpo sanoi tiedotustilaisuudessaan perjantaina, ettei hallitus aio ”tässä vaiheessa” antaa esitystä Palestiinan tunnustamisesta.

– Näyttää siltä, että hallituksen pienin puolue kristillisdemokraatit pitää Suomen ulkopolitiikkaa panttivankinaan. Tämä antaa todella epämääräisen kuvan Suomen ulkopoliittisesta linjasta ja prioriteeteista, Hyrkkö sanoo ja sanoo kannattavansa Vanhasen ehdotusta.

Orpon esiintyminen saa pyyhkeitä myös Lohikoskelta. Mediatilaisuudessa ei ollut mitään uutta Palestiinan tunnustamiseen liittyen, hän kritisoi. Myös Lohikoski sanoittaa Orpon olevan perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien panttivankina.

Hyrkkö ja Lohikoski muistuttavat, että perustuslain mukaan asiat, joista hallitus ja presidentti eivät ole yksimielisiä, on annettava eduskunnan ratkaistavaksi.

Suomen ulkopoliittisella johdolla on valta ja vastuu toimia.

PALESTIINAN tunnustamista on tarkoitus käsitellä YK:n yleiskokouksessa syyskuussa. Lohikoski huomauttaa, että jos Suomi jättää siellä Palestiinan tunnustamatta, toisin kuin esimerkiksi Ranska, Iso-Britannia ja Kanada, päätyy se hankalaan tilanteeseen oman perinteisen viiteryhmänsä ulkopuolelle.

– Eduskunnan kesätauko tulee keskeyttää, jotta eduskunta ehtii nyt käsitellä Suomen kannan ennen YK:n yleiskokousta syykuussa, Lohikoski sanoo.

Lohikoski muistuttaa, että Palestiinan tunnustamatta jättäminen YK:n yleiskokouksessa heikentäisi asiantuntija-arvioiden mukaan Suomen kansainvälistä uskottavuutta ihmisoikeuksien puolustajana.

Hyrkkö muistuttaa, että tilanne Gazassa on sietämätön. Parhaillaan kirjoitetaan yhtä maailmanhistorian synkimmistä luvuista, hän kuvailee.

– Kansanedustajana ja ennen kaikkea kahden pienen lapsen vanhempana tunnen voimattomuutta tilanteessa, jossa lapsia näännytetään tarkoituksellisesti hengiltä ja apua hakevia ihmisiä murhataan, mutta kotimaani ei käytä kaikkia käytettävissä olevia keinoja tämän kaiken estämiseksi. Suomen ulkopoliittinen johto ei kuitenkaan ole voimaton. Teillä on valta ja vastuu toimia, Hyrkkö vetoaa.