Kesätöitä on tarjolla edellisvuotta vähemmän – kipuileva rakennusala näyttäisi olevan poikkeus

Rakennusalan vaikeudet eivät ainakaan vielä näytä heijastuneen tarjolla oleviin kesätyöpaikkoihin.

Työnhakupalvelu Duunitorista kerrotaan, että esimerkiksi joulukuussa rakennusalalla oli enemmän auki olevia kesätyöpaikkoja kuin edellisvuonna. Sitä vastoin muilla paljon kesätyöntekijöitä työllistävillä aloilla auki olleiden kesäpestien määrä oli laskenut vuoden takaisesta.

- Olemme pohtineet, voisiko rakennusalan kesätöiden kasvu olla keino saada lyhytaikaista ja edullista työvoimaa, Duunitorin viestintäpäällikkö Maiju Karhunen kertoo.

Rakennusliiton sopimusalavastaava Jarmo Järvinen arvioi, että luvuissa saattaa näkyä vuokrayrityksiä, jotka hakevat työvoimaa myös kesäksi.

- Sitä varsinaista työpaikkaa ei vielä välttämättä ole. Luulen, että se saattaa näkyä tuossakin tilastossa, että haetaan tavallaan reserviin porukkaa kesälle, vaikkei sitä varsinaista itse työtä olekaan tiedossa.

- Mutta on toki varmaan ihan aitojakin kesätöitä haussa, jos ne ovat suoraan rakennusliikkeelle.

RAKENNUSALAN ammattioppilaitokset arvioivat jo viime vuonna, että kuluvasta vuodesta tulee haasteellinen työssäoppimispaikkojen löytämiseen. Myös Järvinen odottaa, että kesä tulee olemaan tässä suhteessa heikompaa aikaa kuin normaalisti, koska rakentaminen vähenee tulevana keväänä ja kesällä.

- Kyllähän asuntorakentamista varsinkin koskee tämä ylitettävä alho. Eli asuntorakentamisen puolella tulee varmasti olemaan vähemmän työssäoppimispaikkoja, samoin kesätyöpaikkoja, ihan jo sen takia, että työn määrä on niin paljon pienempi kuin aikaisempina vuosina.

Lisäksi yrityksillä on omia työntekijöitä lomautettuina, minkä vuoksi moni ei ehkä uskalla ottaakaan harjoittelijaa, vaikka se saattaisi olla mahdollista.

- Vaikka lomautuksia on, niin rakennusalalla voidaan harjoittelijoita ja työssäoppijoita kuitenkin käyttää siten, että he saavat opintonsa suoritettua. Mutta kaikilla ei välttämättä ole tiedossa, että näin voi toimia, Järvinen sanoo.

Hän arvioi, että huonoin tilanne on niissä kaupungeissa, joissa asuntorakentaminen jää todella vähiin. Sitä vastoin ainakin pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereelle rakentaminen kuitenkin jatkuu.

- Ehkä Oulun seudulla vielä jonkun verran työssäoppimista ja kesätöitäkin löytyy. Sitten Keski-Suomessa ja Itä-Suomessa on todella hiljaisia alueita.

DUUNITORIN tiedoista ilmenee, että eniten kesätöitä on tällä hetkellä tarjolla teollisuuden, kaupan alan, sote-alan, ravintola-alan ja rakennusalan puolella. Nämä alat ovat olleet myös edellisvuosina suuria työllistäjiä.

Palvelussa oli marraskuussa kesätyöpaikkailmoituksia noin 39 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Joulukuussa tilanne alkoi hieman piristyä, joskin silloinkin ilmoituksia oli noin 18 prosenttia vähemmän kuin joulukuussa 2022.

- Jos tarkistellaan tammikuun alun tilannetta, niin meillä Duunitorilla on ollut hieman vähemmän kesätyöilmoituksia kuin viime vuonna samaan aikaan. Toki vielä on liian aikaista vetää isompia johtopäätöksiä siitä, mihin suuntaan tilanne kehittyy, Karhunen sanoo.

- Verrattuna ennätyksellisiin kesätyövuosiin 2023 ja 2022 tilanne ei näytä yhtä valoisalta tällä hetkellä.

Hän kuitenkin korostaa, että kesätyökausi jatkuu kesään asti. Esimerkiksi viime kesänä paikkoja oli auki vielä alkukesästäkin. Silti taloustilanteen epävarmuus näkynee myös kesätyörintamalla.

- On täysin mahdollista, että työnantajat siirtävät kesätyörekryjä lähemmäs kesää, kun edellisvuosina työntekijöitä on haettu vilkkaammin jo myös ennen joulua. On myös mahdollista, että työnantajat ylipäänsä rekrytoivat edellisvuosia vähemmän.

VALTAOSA Duunitorilla auki olevista kesätyöpaikoista on tarkoitettu täysi-ikäisille. Kesätyöilmoituksia oli maanantaina auki reilut 5 400, mutta niistä vain runsas sata soveltui alle 18-vuotiaille.

- Näin on aiempinakin vuosina ollut. Totta kai se on siinä mielessä sääli, että kun näillä nuoremmilla, eli alle 18-vuotiailla on erityisen paljon intoa myöskin päästä kesätöihin. Mutta on hyvä pitää mielessä, että nuoremmille ja kokemattomammille avautuu kuitenkin yleensä enemmän mahdollisuuksia sitten keväämmällä, Karhunen sanoo.

Nuoria hän neuvoo, että liikkeellä kannattaa olla avoimin mielin ja kesätyöpaikkoja kannattaa hakea eri aloilta. Hakemisessa korostuvat oma innokkuus ja motivaatio.

- Kannattaa hyödyntää omia verkostoja ja toisaalta myös sosiaalisen median voimaa.

Myös Rakennusliiton Järvinen kertoo, että moni yritys ei ota työmaallensa kuin täysi-ikäisiä. Kesätöihin palkataan kuitenkin muitakin kuin alan opiskelijoita.

- Olen tuolla kiertäessä huomannut, että aika monesti on jotain kontaktia sinne rakennusalaan, joku sukulainen tai oma vanhempi siellä töissä, mitä kautta kesätyöpaikka sitten löytyy.

KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ hakeville yrityksille Duunitorin Karhunen vinkkaa, että nuoria kannattaisi tavoitella myös sosiaalisen median puolelta, kuten Tiktokista.

- On selvää, että suurin osa nuorista kääntyy edelleen työnhakusivustojen puoleen, mutta he hyödyntävät paljon myös Googlea ja sosiaalista mediaa. Sosiaalisen median merkitys korostuu vuosi vuodelta ja siihen kannattaa ehdottomasti kyllä panostaa.

Sosiaalisessa mediassa voidaan luoda työnantajamielikuvaa, mutta sen kannalta on tärkeää myös hoitaa kesärekryt kunnolla. Tieto hyvistä kokemuksista voi kantaa laajemmallekin ja vaikuttaa myös siihen, miten tulevaisuuden rekryt sujuvat.

- Ne nuorethan ovat niitä meidän rautaisia ammattilaisia tulevaisuudessa, Karhunen muistuttaa.

Liisa Kujala / STT