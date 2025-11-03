Palkittu politiikan aikakauslehti.
3.11.2025 09:15 ・ Päivitetty: 3.11.2025 09:15

Keski-Suomen aluehallitus suostui Maria Kaisa Aulan eronpyyntöön

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se myöntäisi entiselle keskustapoliitikolle Maria Kaisa Aulalle eron aluehallituksen puheenjohtajan tehtävästä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Aula on pyytänyt eroa henkilökohtaisten syiden perusteella.

Keskisuomalainen kertoi Aulan eronpyynnöstä sunnuntaina.

Aula (s. 1962) oli keskustan kansanedustajana vuodet 1991-2003. Myöhemmin hän on työskennellyt muun muassa lapsiasiainvaltuutettuna, valtiosihteerinä ja hallitusammattilaisena.

ALUEHALLITUS esitti myös, että aluevaltuusto valitsee Aulan tilalle uuden jäsenen aluehallitukseen sekä valitsee hallitukselle uuden puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Myös Keski-Suomen hyvinvointialueen johtaja Jan Tollet kertoi viime viikolla jättäneensä eronpyyntönsä aluehallitukselle, koska hänellä ei ole aluehallituksen luottamusta.

Aluehallitus myönsi hyvinvointialuejohtajallekin maanantaina eron. Se esittää aluevaltuustolle, että Tolletin jättämä virka täytetään kuuden vuoden määräajaksi ja että aluehallitus käynnistäisi rekrytoinnin.

Keski-Suomen hyvinvointialueen taloustilanne on erittäin huono. Hyvinvointialue tiedotti lokakuussa, että sen talous on painumassa miinukselle ennakoitua enemmän. Alijäämää on kertymässä tälle vuodelle ennusteen mukaan vajaat 81 miljoonaa euroa.

Hyvinvointialue on joutunut myös arviointimenettelyyn.

