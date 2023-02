Kesko takoi huipputuloksen – PAMin Rönni-Sällinen: ”Työntekijät joutuvat säästämään kaikesta”

Kaupan alan suuryritys Kesko teki viime vuonna hyvän tuloksen. Palvelualojen ammattiliitto PAM huomauttaa, että yhtiön huipputulosta tekemässä ovat olleet työntekijät. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kesko tiedotti tänään, että yhtiön liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 4,3 prosenttia ja oli 11 809 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 815 miljoonaa euroa ja se kasvoi 40 miljoonaa euroa.

– Kaikki toimialat tekivät hyvän tuloksen vuonna 2022. Vuosituloksemme on parantunut kahdeksan vuotta peräkkäin. Saavutettu tulos on vahva osoitus siitä, että Kesko on poikkeuksellinen kaupanalan toimija, jonka strategia toimii nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä, Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoo tiedotteessa.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen kommentoi tulosta keskellä käynnissä olevia kaupan alan työehtosopimus- ja palkkaneuvotteluja. Niissä PAMin tavoitteena on 200 euron korotukset työntekijöiden kuukausipalkkoihin.

– Yritykset tekevät erinomaista tulosta, mutta niiden työntekijät joutuvat säästämään kaikesta, jotta palkka riittää elämiseen. Tässä tilanteessa työntekijät ovat oikeutettuja kunnolliseen palkankorotukseen. Kaupan alan yritysten menestys on suuresti työntekijöiden ja heidän työnsä ansiota, Rönni-Sällinen sanoo PAMin verkkosivuilla.

PAM muistuttaa, että liiton tuoreessa suhdannebarometrissa kaupan alan vastaajista 48,2 prosenttia kertoo oman taloustilanteen heikentyneen edeltävän kolmen kuukauden aikana. Liiton asiantuntija kertoo, että yhä useampi palvelualojen työntekijä jättää rahapulassa esimerkiksi lääkkeet ostamatta.

Keskon varaston ja logistiikan pääluottamusmies Mikko Ruokonen vahvistaa PAMin verkkouutisessa, että työntekijät kertovat tinkivänsä elämän perushyödykkeistä, kuten ruoasta.

– Kun palkka ei riitä, haetaan tukia ja näyttää siltä, että kaupan alalle on syntynyt työssäkäyvien köyhien joukko, Ruokonen kuvailee.

Kaupan alan palkoista ja työehdoista neuvotellaan parhaillaan. Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Kaupan liiton välisen työriidan sovittelu jatkuu tänään valtakunnansovittelijan toimistolla. PAM on ilmoittanut lakoista, jotka alkavat maanantaina, mikäli sopua palkoista ja muista työehdoista ei saavuteta.