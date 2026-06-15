Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

15.6.2026 07:39 ・ Päivitetty: 15.6.2026 07:39

Kesko tekee miljardioston – alkaa keskittyä talotekniikka-rautakauppaan

Dahl Sverige
Kuva on yritysasiakkaita palvelevasta Ruotsin Dahlin rakennustarvikemyymälästä.

Kesko tekee historiansa suurimman yritysoston ja hankkii rakennusalan kauppaan keskittyneet pohjoismaiset Dahl-yhtiöt omistukseensa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Myyjänä on ranskalainen pörssiyhtiö Saint-Gobain. Dahlilla on parisataa yritysasiakkaille suunnattua tukkumyymälää ja varastoa Ruotsin, Norjan ja Tanskan markkinoilla. Kesko kertoo tiedotteessa sopineensa ostosta.

Yritysoston velaton kauppahinta on 1,2 miljardia euroa ja vuokravastuut sisältäen runsaat 1,5 miljardia euroa. Ostettavien yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2025 lähes 2,1 miljardia euroa.

- Yrityskaupan toteutuessa rakentamisen ja talotekniikan kaupasta tulisi Keskon suurin toimiala, Keskon pääjohtaja Jorma Rauhala kertoo tiedotteessa.

Kesko arvioi yrityskaupan toteutuvan vuoden 2027 alkuun mennessä. Toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mikkel Näkkäläjärvi

Kolumnit
15.6.2026
Mikkel Näkkäläjärvi: Tämä jäi käteen SDP:n puoluekokouksesta
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
13.6.2026
Kestääkö SDP:n ”perse merivettä”? – Näin Matias Mäkynen vastaa
Lue lisää

Hanna Wass

Kolumnit
13.6.2026
Hanna Wass: Jos turvallisuuspolitiikan konsensus murtuu, onko se uhka vai mahdollisuus?
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
15.6.2026
Arvio: Olemme vajavaisia ja romahdus on väistämätön, Nobel-voittaja László Krasznahorkai korostaa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU