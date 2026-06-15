Talous
15.6.2026 07:39 ・ Päivitetty: 15.6.2026 07:39
Kesko tekee miljardioston – alkaa keskittyä talotekniikka-rautakauppaan
Kesko tekee historiansa suurimman yritysoston ja hankkii rakennusalan kauppaan keskittyneet pohjoismaiset Dahl-yhtiöt omistukseensa.
Myyjänä on ranskalainen pörssiyhtiö Saint-Gobain. Dahlilla on parisataa yritysasiakkaille suunnattua tukkumyymälää ja varastoa Ruotsin, Norjan ja Tanskan markkinoilla. Kesko kertoo tiedotteessa sopineensa ostosta.
Yritysoston velaton kauppahinta on 1,2 miljardia euroa ja vuokravastuut sisältäen runsaat 1,5 miljardia euroa. Ostettavien yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2025 lähes 2,1 miljardia euroa.
- Yrityskaupan toteutuessa rakentamisen ja talotekniikan kaupasta tulisi Keskon suurin toimiala, Keskon pääjohtaja Jorma Rauhala kertoo tiedotteessa.
Kesko arvioi yrityskaupan toteutuvan vuoden 2027 alkuun mennessä. Toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää.
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