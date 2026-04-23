Keskuskauppakamari: Hallituksen ei tule luoda tarpeettomia ongelmia kansalaisuuden hakemiseen

Keskuskauppakamarin mukaan kansalaisuuskokeen toimeenpanossa tulisi huolehtia siitä, ettei kokeesta muodostu uutta pullonkaulaa päällekkäisten testien vuoksi. Järjestö huomauttaa, että hallitus on jo monin tavoin vaikeuttanut Suomen kansalaisuuden hakemista.

Kannanotossaan Keskuskauppakamari pitää myönteisenä, että hallitus vie muutosten jälkeen eteenpäin kansalaisuuskoetta vahvemmin tietoon, lakeihin ja faktoihin perustuvana testinä.

– Esityksessä on nyt aiempaa selkeämmin rajattu, että kansalaisuuskokeessa mitataan vain objektiivisesti mitattavaa tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta – ei arvoja, mielipiteitä tai oletettua suomalaisuutta.

– Kansalaisuuskokeen tulee olla ennakoitava ja tietopohjainen, ja tätä koskevat täsmennykset ovat askel oikeaan suuntaan, sanoo johtava asiantuntija Suvi Pulkkinen tiedotteessa.

KANSALAISUUDEN saaminen edellyttää suomen tai ruotsin kielen taidon osoittamista. Kannanotossa muistutetaan, että kielikokeiden rajallinen saatavuus aiheuttaa kuitenkin merkittäviä viiveitä kansalaisuuden hakemisessa ja myöntämisessä.

Hallituksen lakiesityksen mukaan uusi, suomeksi tai ruotsiksi suoritettava yhteiskuntatietouden koe tulisi kielikokeen rinnalle.

– Tämä päällekkäisen testauksen haaste ei ole esityksestä poistunut, sillä kokeesta ei voi suoriutua ilman kotimaisten kielten hallitsemista. Olisi perusteltua, että kielitaidon ja yhteiskuntaymmärryksen voisi osoittaa yhdellä kertaa, samassa järjestelmässä ja saman toimijan kautta, Pulkkinen kommentoi.

KESKUSKAUPPAKAMARIN mukaan seuraava ja vähintään yhtä tärkeä askel on varmistaa, että järjestelmä on sujuva eikä synnytä lisää pullonkauloja kansalaisuuden hakemiseen.

– Hallitus on jo nyt vaikeuttanut kansalaisuuden saamista pidentämällä asumisaikavaatimuksia, rajoittamalla ulkomailla työskentelyä ja tiukentamalla toimeentuloedellytyksiä. Eduskunnan käsittelyssä tulee varmistaa, ettei tämä synnytä tarpeettomia ongelmia ja byrokratiaa kansalaisuuden hakemiseen.