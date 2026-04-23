Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

23.4.2026 12:19 ・ Päivitetty: 23.4.2026 12:19

Keskuskauppakamari: Hallituksen ei tule luoda tarpeettomia ongelmia kansalaisuuden hakemiseen

DEMOKRAATTI / ARJA JOKIAHO
Keskuskauppakamarin mukaan eduskunnan tulisi varmistaa, että koejärjestelmä on sujuva eikä synnytä lisää pullonkauloja kansalaisuuden hakemiseen.

Keskuskauppakamarin mukaan kansalaisuuskokeen toimeenpanossa tulisi huolehtia siitä, ettei kokeesta muodostu uutta pullonkaulaa päällekkäisten testien vuoksi. Järjestö huomauttaa, että hallitus on jo monin tavoin vaikeuttanut Suomen kansalaisuuden hakemista.

Demokraatti

Demokraatti

Kannanotossaan Keskuskauppakamari pitää myönteisenä, että hallitus vie muutosten jälkeen eteenpäin kansalaisuuskoetta vahvemmin tietoon, lakeihin ja faktoihin perustuvana testinä.

– Esityksessä on nyt aiempaa selkeämmin rajattu, että kansalaisuuskokeessa mitataan vain objektiivisesti mitattavaa tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta – ei arvoja, mielipiteitä tai oletettua suomalaisuutta.

– Kansalaisuuskokeen tulee olla ennakoitava ja tietopohjainen, ja tätä koskevat täsmennykset ovat askel oikeaan suuntaan, sanoo johtava asiantuntija Suvi Pulkkinen tiedotteessa.

KANSALAISUUDEN saaminen edellyttää suomen tai ruotsin kielen taidon osoittamista. Kannanotossa muistutetaan, että kielikokeiden rajallinen saatavuus aiheuttaa kuitenkin merkittäviä viiveitä kansalaisuuden hakemisessa ja myöntämisessä.

Hallituksen lakiesityksen mukaan uusi, suomeksi tai ruotsiksi suoritettava yhteiskuntatietouden koe tulisi kielikokeen rinnalle.

– Tämä päällekkäisen testauksen haaste ei ole esityksestä poistunut, sillä kokeesta ei voi suoriutua ilman kotimaisten kielten hallitsemista. Olisi perusteltua, että kielitaidon ja yhteiskuntaymmärryksen voisi osoittaa yhdellä kertaa, samassa järjestelmässä ja saman toimijan kautta, Pulkkinen kommentoi.

KESKUSKAUPPAKAMARIN mukaan seuraava ja vähintään yhtä tärkeä askel on varmistaa, että järjestelmä on sujuva eikä synnytä lisää pullonkauloja kansalaisuuden hakemiseen.

– Hallitus on jo nyt vaikeuttanut kansalaisuuden saamista pidentämällä asumisaikavaatimuksia, rajoittamalla ulkomailla työskentelyä ja tiukentamalla toimeentuloedellytyksiä. Eduskunnan käsittelyssä tulee varmistaa, ettei tämä synnytä tarpeettomia ongelmia ja byrokratiaa kansalaisuuden hakemiseen.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU