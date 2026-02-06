Palkittu politiikan aikakauslehti.
6.2.2026 12:12 ・ Päivitetty: 6.2.2026 12:12

Keskuskauppakamari kritisoi hallituksen kansalaisuuskoetta: ”On arvovalinta lisätä byrokratiaa ja rakentaa esteitä”

DEMOKRAATTI / ARJA JOKIAHO
Keskuskauppakamarin mukaan etenkin perussuomalaisten ajama kansalaisuuskoe uhkaa aiheuttaa työvoiman rekrytointiprosessiin uuden, keinotekoisen pullonkaulan.

Keskuskauppakamarin mukaan Petteri Orpon (kok.) hallituksen ehdotus kansalaisuuskokeesta sisältää selviä puutteita, jotka asettavat kyseenalaiseksi koko kokeen tarpeellisuuden.

Demokraatti

Demokraatti

Keskuskauppakamarin mukaan kokeessa tulisi kysyä vain objektiivisesti mitattavia tosiasioita ja turhaa byrokratiaa pitäisi välttää. Kannanotossa sanotaan riskinä olevan nyt, että koe muodostuu tarpeettomaksi pullonkaulaksi kansalaisuuden saamiselle ja pitkittää yritysten jo valmiiksi hankalaa rekrytointiprosessia ulkomaalaisen työvoiman suhteen.

– Hallitus on jo nyt vaikeuttanut kansalaisuuden saamista pidentämällä asumisaikavaatimuksia, rajoittamalla ulkomailla työskentelyä ja tiukentamalla toimeentuloedellytyksiä. Kansalaisuuskoe uhkaa aiheuttaa rekrytointiprosessiin uuden, keinotekoisen pullonkaulan, kommentoi Keskuskauppakamarin maahanmuuton ja osaamisen johtava asiantuntija Suvi Pulkkinen tiedotteessa.

KANSALAISUUDEN saaminen edellyttää tällä hetkellä suomen tai ruotsin kielen taidon osoittamista. Kielikokeiden rajallinen saatavuus aiheuttaa kuitenkin merkittäviä viiveitä kansalaisuuden hakemisessa ja myöntämisessä.

Sisäministeriön valmisteleman lakiluonnoksen mukaan uusi, suomeksi tai ruotsiksi suoritettava yhteiskuntatietouden koe tulisi tämän rinnalle.

– Tämä johtaa osin päällekkäiseen testaukseen, sillä kokeesta ei voi suoriutua ilman kotimaisten kielten hallitsemista. Tilannetta mutkistaa, että kielikokeen ja yhteiskuntatietouden kokeen hallinnointi kuuluisi eri tahoille, Pulkkinen huomauttaa.

Hakijan näkökulmasta tämä muodostaisi varsin monimutkaisen hallintohäkkyrän.

– Olisi perusteltua, että kielitaidon ja yhteiskuntaymmärryksen voisi osoittaa yhdellä kertaa, samassa järjestelmässä ja saman toimijan kautta. Jatkossa pelkkä suomeksi tai ruotsiksi suoritettu kansalaisuustesti tulisi riittää osoitukseksi tekstin ymmärtämisestä, Pulkkinen sanoo.

ASETUSLUONNOKSEN mukaan kansalaisuuskokeeseen sisältyy kysymyksiä suomalaisen yhteiskunnan arvoista ja keskeisestä lainsäädännöstä, perus- ja ihmisoikeuksista sekä yhdenvertaisuudesta ja sukupuolten tasa-arvosta.

Tätä tulisi Pulkkisen mukaan täsmentää.

– Olisi hyvä tarkentaa, mitä nämä arvot oikein ovat – ja mihin ne perustuvat, jos eivät keskeiseen lainsäädäntöön tai perus- ja ihmisoikeuksiin. Kokeen ei tulisi mitata arvoja tai oletettua suomalaisuutta, vaan objektiivisesti opittavia ja todennettavia asioita.

Pulkkinen huomauttaa lisäksi, että jokainen maahanmuuttoon tehtävä kiristys lisää maahanmuuton hintalappua ja vie resursseja pois työltä, jolla voisiin edistää sujuvia lupaprosesseja tai Suomen houkuttelevuutta parhaille osaajille.

– On tietysti arvovalinta, käytetäänkö tiukkoina taloudellisina aikoina resurssit tähän, vai suunnattaisiinko ne esimerkiksi yritysten kipeästi tarvitsemien huippuosaajien maahantulon sujuvoittamiseen ja siten kasvun vauhdittamiseen.

