Talous

11.12.2025 06:23 ・ Päivitetty: 11.12.2025 06:23

Keskuskauppakamari jyrkkänä: Kurittakaa näitä kauppoja

LEHTIKUVA / AFP

Keskuskauppakamari vaatii toimia kiinalaisista verkkokaupoista tulevan halpatuonnin rajoittamiseksi, koska rajusti kasvava tuonti vääristää kilpailua suomalaisillakin joulumarkkinoilla.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Alle 150 euron pienpakettien tullivapauden poistoa pitäisi kiirehtiä EU:ssa ja paketeille tulisi ottaa käyttöön käsittelymaksu, Keskuskauppakamari esittää.

Tulli arvioi, että Suomeen tulee tänä vuonna jopa 50 miljoonaa alle 150 euron arvoista pakettia ulkomailta. Viime vuonna niitä kertyi 28 miljoonaa.

KAMARI kehottaa kuluttajia olemaan varuillaan, koska kiinalaisilta verkkoalustoilta tilatut tuotteet eivät välttämättä ole edes turvallisia.

- Esimerkiksi lelut, vaatteet ja kosmetiikka saattavat sisältää EU:n alueella kiellettyjä kemikaaleja. Turvallisuuden lisäksi kuluttajien kannattaa muistaa joulukaupassa myös vastuullisuus , sanoo Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Johanna Sipola tiedotteessa.

Keskuskauppakamari vaatii toimia vääristyneen kilpailutilanteen korjaamiseksi.

-Kiinalaisten verkkoalustojen myyjät välttävät kotimaisia ja eurooppalaisia yrityksiä koskevia velvoitteita. Esimerkiksi jäte- ja kierrätyskustannukset sekä tuotteiden valvontaan liittyvät kustannukset jäävät suomalaisten maksettaviksi, Sipola sanoo.

Keskuskauppakamari kehottaa EU:ta kiirehtimään tulliuudistusta ja pienpakettien käsittelymaksua. Lisäksi viranomaisten toimivaltuuksia pitäisi laajentaa sekä EU:ssa että kansallisesti, Sipola esittää.

Työministeri Matias Marttisen (kok.) perustama työryhmä halpatuonnin ongelmien ratkaisemiseksi on Keskuskauppakamarin mukaan askel oikeaan suuntaan.

Kansalaisaloite ”Krääsätalous kuriin” on osoitus siitä, että myös kuluttajat toivovat muutosta, Sipola sanoo.

