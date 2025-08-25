Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

25.8.2025 05:21 ・ Päivitetty: 25.8.2025 05:50

Keskuskauppakamari kehuu RKP:n esitystä ”erinomaiseksi”

iStock

Keskuskauppakamari esittää, että hallitus käynnistää selvityksen maahanmuuton pisteytysmallin käyttöönotosta Suomeen.

Demokraatti

Demokraatti

– RKP:n tuore ehdotus maahanmuuton pisteytysmallista on erinomainen: Suomi tarvitsee selkeän ja ennustettavan järjestelmän, joka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heitä jäämään, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Suvi Pulkkinen järjestön tiedotteessa.

RKP esitti viime viikolla, että Suomessa otettaisiin työperäisessä maahanmuutossa käyttöön Kanadan pisteytysmalli.

Pulkkinen muistuttaa, että sujuva osaamisperustainen maahanmuutto, joka tuo Suomeen hyvin työllistyviä osaajia ja edistää koko perheen kotoutumista on ratkaisevan tärkeää.

– Mallia kannattaisi ottaa Kanadasta, jossa koko perhe voi saada pysyvän oleskeluluvan heti, mikäli osaajan kielitaito, koulutus ja osaaminen tukevat integroitumista työmarkkinoille ja yhteiskuntaan. Tämä auttaisi Suomea pitämään kiinni parhaista osaajista myös matalasuhdanteessa, jolloin työpaikkoja on vähän, mutta tarve osaamiselle kasvaa jälleen pian.

Keskuskauppakamari ehdottaa hallitukselle, että se käynnistää riippumatttoman selvitystyön siitä, millainen pisteytysmalli sopisi Suomeen ja mitä sen käyttöönotto käytännössä edellyttäisi.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Antti Ronkainen

Kolumnit
23.8.2025
Velkajarru on leikkausten ikiliikkuja – ja talouspolitiikan toiveajattelua
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
22.8.2025
Janne Riiheläinen: Unohtakaa ajatus pysyvän rauhan paluusta Eurooppaan
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Musiikki
24.8.2025
Konserttiarvio: Ultra Bran suuri soundi sopi stadionin mittasuhteisiin
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU