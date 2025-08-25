Keskuskauppakamari kehuu RKP:n esitystä ”erinomaiseksi”

– RKP:n tuore ehdotus maahanmuuton pisteytysmallista on erinomainen: Suomi tarvitsee selkeän ja ennustettavan järjestelmän, joka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heitä jäämään, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Suvi Pulkkinen järjestön tiedotteessa.

RKP esitti viime viikolla, että Suomessa otettaisiin työperäisessä maahanmuutossa käyttöön Kanadan pisteytysmalli.

Pulkkinen muistuttaa, että sujuva osaamisperustainen maahanmuutto, joka tuo Suomeen hyvin työllistyviä osaajia ja edistää koko perheen kotoutumista on ratkaisevan tärkeää.

– Mallia kannattaisi ottaa Kanadasta, jossa koko perhe voi saada pysyvän oleskeluluvan heti, mikäli osaajan kielitaito, koulutus ja osaaminen tukevat integroitumista työmarkkinoille ja yhteiskuntaan. Tämä auttaisi Suomea pitämään kiinni parhaista osaajista myös matalasuhdanteessa, jolloin työpaikkoja on vähän, mutta tarve osaamiselle kasvaa jälleen pian.