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Työmarkkinat

24.6.2026 05:45 ・ Päivitetty: 24.6.2026 05:46

Keskuskauppakamari vaatii yhä maahanmuuttoon pisteytysmallia

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Keskuskauppakamarin mielestä seuraavan hallituksen pitää tuontityövoiman saamisen helpottamiseksi ottaa käyttöön maahanmuuttajien pisteytysjärjestelmä.

Demokraatti

Demokraatti

Työministeri Matias Marttinen (kok) kertoi alkuviikosta pitäytyvänsä mieluummin nykyisessä työvoimatarpeen mukaisessa mallissa. Ministeriön työryhmä oli tutkinut järjestelmien etuja ja haittoja.

Kamari vaikuttaa pettyneen työministerin tiukkuuteen tässä asiassa, ja patistaa Suomea edes kokeilemaan ”osaamisperusteisen maahanmuuton” edistämistä, pelkkien lukumäärien ja numerokiintiöiden sijaan.

Keskuskauppakamarin mielestä Suomen pitää ottaa käyttöön kokonaisvaltaisempi maahantulopolitiikka, jossa osaamisensa todistanut ammatti-ihminen pääsee nykyistä helpommin työnsyrjään kiinni ja pystyy nopeasti juurtumaan suomalaisuuteen.

– Meillä ei ole enää varaa ristiriitaiseen ja poukkoilevaan politiikkaan, joka karkottaa osaajat. Silloin myös yritysten kasvu, investoinnit ja innovaatiot valuvat muualle, Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Suvi Pulkkinen sanoo tiedotteessa.

SEURAAVAN hallituksen onkin kamarin mielestä otettava pisteytysmalli käyttöön, purettava nykyinen jäykkä työvoiman saatavuusharkinta ja edistettävä ulkomaisten opiskelijoiden työllistymiskeinoja.

Myös kielenopetusta ja perheiden sopeutumista Suomeen olisi valtion toimin tehostettava nykyisestä, keskuskauppakamari listaa.

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