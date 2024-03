Keskuskauppakamarilta kannanotto – nyt tuli AKT:n Ismo Kokon reaktio

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi suututti AKT:n, joka on vetämässä sijoituksensa ja rahaliikenteensä OP Ryhmästä. Johannes Ijäs Demokraatti

Romakkaniemi oli viikonloppuna kannustanuyt viestipalvelu X:ssä SAK:n jäseniä eroamaan liitostaan ja liittymään Yleisen työttömyyskassan jäseneksi.

– Tänäänkin on hyvä päivä erota SAK:n liiton jäsenyydestä ja liittyä YTK:n jäseneksi. Lakiuudistus tuo pian YTK:lle myös luvan välittää työnhakijoita. Suosittelen jatkossa kaikille yrityksille hakemaan työntekijöitä YTK:n jäsenistä tämän palvelun kautta, Romakkaniemi kirjoitti.

Tämän jälkeen AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko kertoi ilmoittavansa “raskain mielin, että AKT lopettaa kaiken asioinnin OP Ryhmän kanssa. Hän kiitteli perään OP Ryhmän pääjohtajaa Timo Ritakalliota menneistä vuosikymmenistä. Ritakallio sattuu olemaan myös Keskuskauppakamarin hallituksen puheenjohtaja.

Kokko uskoi X:ssä myös, että Ritakallio antaisi ohjeita Keskuskauppakamarin toimitusjohtajalle tai kuten hän jatkaa tänään Demokraatille, että tämä olisi toiminut vähintäänkin Ritakallion hyväksynnällä.

KESKUSKAUPPAKAMARIN hallitus julkaisi eilen yleistasoisen kannanoton, jossa ei sinänsä viitattu Romakkaniemeen tai Kokkoon ja heidän somekirjoitteluunsa mitenkään.

“Keskuskauppakamarin hallitus pitää tärkeänä ja haluaa kunnioittaa jokaisen työntekijän lakisääteistä oikeutta ja vapautta järjestäytyä tai olla järjestäytymättä haluamallaan tavalla. Sopimisen kulttuurista tulee pitää kiinni jatkossakin”, Ritakallion johtama hallitus muun muassa linjasi.

– Lauantaisen twiittini jälkeen kysyttiin mikä on Keskuskauppakamarin linja järjestäytymiseen. Tässä se on, Romakkaniemi kirjoitti X:ssä ja jakoi hallituksensa kannanottoa.

ISMO Kokkoa Keskuskauppakamarin hallituksen kannanotto ei vakuuta.

– Kovin kevyt oli kannanotto. Siinähän otettiin kantaa vain siihen, että jokainen saa järjestäytyä, mikä on tietysti ihan perustuslain suoma oikeus. Ihan mukavaa, että Keskuskauppakamarikin sen noteeraa. Mutta eihän siinä otettu kantaa mitenkään siihen Romakkaniemen ajatukseen, että hän on valmis kehottamaan yrityksiä ihan suoraviivaiseen syrjimiseen ammattiliiton jäsenyyden perusteella, Kokko näkee.

– Hyvä sinänsä, että tekivät (kannanototon). Parempihan se on kuin ei mitään, mutta kyllä minä ehkä pikkaisen enemmän odotin. Kyllähän se siitä kertoo, että siellä ei ole joko halua tai uskallusta suoraan ilmaista sitä, että Romakkaniemi teki väärin, Kokko jatkaa.

AKT:N hallitus päättää 12. huhtikuuta sijoituksista ja rahaliikenteestä OP Ryhmässä. Kokko ennakoi, että aie lopettaa asiointi OP Ryhmän kanssa hyväksytään hallituksessa, mikäli se asiaa vakavasti käsittelee. Hän tekee asiasta esityksen.

– Vaikea nähdä, miksi haluaisimme tuollaisessa pankissa asioida. Tosin on tietysti kysymys, että ovatko nuo muutkaan pankit sen kummallisempia, mutta eivät nyt ainakaan ole sitten altistaneet itseänsä tuollaiselle samalla tavalla.

Kokko katsoo, että AKT:n arvomaailma ammattiliittona ja Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan arvomaailma eroavat täysin toisistaan.

Kokko näkee Keskuskauppakamarin hallituksen kannanoton ikään kuin taiteiluna, jolla saataisiin asia taputeltua.

– Kuten sanoin näen kannanoton hyvin, hyvin kevyenä ottaen huomioon kuitenkin, että on kyse perustuslaillisista asioista. Ja Keskuskauppakamari ei ole ihan mikä tahansa pursiseura. Heillä on julkisia tehtäviä ja sen tyyppinen järjestö, että sen ei sopisi umpipolitisoitua niin kuin nyt on selvästikin käynyt.

Demokraatin tavoittama Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi ei halunnut enää kommentoida tapausta. Timo Ritakalliota Demokraatti ei ole tänään tavoittanut puhelimitse.

Timo Ritakallio on OP-ryhmän pääjohtaja ja Keskuskauppakamarin hallituksen puheenjohtaja. Hän antaa ohjeet @K3FIN toimitusjohtajalle, Juho Romakkaniemelle

Meillä ei enää ole mitään syytä jatkaa yhteistyötä OP-ryhmän kanssa. — Ismo Kokko (@kokkoismo) March 23, 2024