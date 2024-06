Keskusta äänestää epäluottamusta Rydmanille ja hallitukselle – Kurvinen: “Eihän meillä voi olla A-sarjan ja B-sarjan ministereitä”

Vasemmistoliitto, SDP ja vihreät jättivät tänään hallitukselle välikysymyksen elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps.) asemasta. Johannes Ijäs Demokraatti

Keskustan eduskuntaryhmä pohti välikysymykseen osallistumista tänään ryhmäkokouksessaan.

Ryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kertoi ryhmän suhtautumisesta paikalla olleille toimittajille heti kokouksen jälkeen.

– Tulemme äänestämään hallitukselle ja Rydmanille epäluottamusta. Meidän mielestämme nämä viime aikojen tapahtumat ja tiedot ovat aikaansaaneet sen, että Wille Rydmanilla ei ole enää edellytyksiä työskennellä ministerinä.

– Meidän mielestämme Rydmanin pitäisi vetää johtopäätökset, Kurvinen sanoo.

Kurvinen kertoo, että keskusta ei kuitenkaan allekirjoita opposition välikysymystä.

– Sehän on jätettykin jo ja luetaan salissa. Tulemme tekemään oman epäluottamusesityksen hallitukselle ja Rydmanille. Tulemme äänestämään Rydmanin ja hallituksen epäluottamuksen mukaisesti.

– Kyllähän tässä tietysti on iso asia tämä hallituksen johtamisongelma. On selvää, että hallituksen toimintakyky on vähintään vaarantunut ellei jo kriisiytynyt. Eihän meillä voi olla “A-sarjan ja B-sarjan” ministereitä. Nythän pääministeri Orpo (kok.) ilmoittanut, että Rydman voi olla ministeri, mutta hän on joku tällainen B-luokan ministeri, joka ei kelpaisi kokoomukselle. Saman on ilmoittanut RKP:n ryhmä. Meillähän on, jos katsoo valtiosääntöä ja juridiikkaa, vain ministereitä. Ministerit ovat kollegio. Kaikki ovat äänioikeutettuja valtioneuvoston istunnoissa. Kaikilla on sama vastuu ja asema. Nyt ovat pääministeri ja RKP asettaneet Rydmanin johonkin B-sarjaan. Hänhän on joko luottamusta nauttiva ministeri tai ei ole.

Puheellaan A- ja B-sarjan ministereistä Kurvinen viittaa siihen, että Petteri Orpo on sanonut, ettei Rydman voisi toimia hallituksessa kokoomuksen ministerinä. RKP:n ryhmäpuheenjohtaja Otto Andersson on myös sanonut, että RKP:ssä Rydman ei voisi toimia ministerinä

Uutista päivitetään…