Keskusta on vaatinut ärhäkkäästi Turun tunnin juna -hankkeen perumista – nyt tuli Orpon vastaus

Oppositiosta on esitetty rankkoja säästötoimia tekevälle hallitukselle, että se luopuisi Turun tunnin juna -hankkeesta. Etenkin keskusta on pitänyt asiasta ärhäkkäästi ääntä. Johannes Ijäs Demokraatti

Hallitus on ohjelmansa mukaisesti pääomittamassa hanketta 460 miljoonalla eurolla.

– Mielestäni ensimmäisenä teidän kannattaisi perua tämä järjetön tunnin juna -hanke, johon on varattu puoli miljardia euroa veronmaksajien rahaa, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoi esimerkiksi pari viikkoa sitten Ylen A-studiossa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi tänään Demokraatille asiaa.

Hän haluaa heti korjata tai tarkentaa termiä Turun tunnin juna.

– Kyse on sen yhteyden rakentamisesta ja siitä hallitusohjelman mukaisesti ollaan tekemässä kahta osaa, Espoosta Lohjan suuntaan ja Salo-Hajala. Ei ole kyse miljardien investoinnista vaan noin puolen miljardin panostuksesta, joka on samaa luokkaa kuin se mikä käytetään päärataan ja idän yhteyksiin, Savon rata, Karjalan rata ja VT 5. Eli minusta se keskustelu ei vastaa ihan totuutta. Totta kai me olemme tehneet päätöksen, että pitkällä aikavälillä se koko yhteysväli toteutetaan, mutta jatko on sitten tulevien hallitusten tehtävä.

Orpon mukaan nyt toteutettavista suunnitelluista yhteysvälin hankkeista pidetään kiinni.

– Se on osa sitä investointipakettia, minkä hallitus on tehnyt.

“Investointiohjelman lisäksi valtio toteuttaa Turun tunnin juna -hankkeen, joka käsittää Espoo-Salo-oikoradan rakentamisen ja Salo-Kupittaa-yhteysvälin parantamisen. Rakentaminen käynnistyy Espoo-Lohja ja Salo-Kupittaa-yhteysväleillä. Rakentamisvaihetta varten valtio varautuu osana investointiohjelmaa pääomittamaan rahoitusta kokoavaa yhtiötä, jonka osakkaina voivat valtion lisäksi olla kunnat“, hallitusohjelmaan on kirjattu.