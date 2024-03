Keskusta Ovaska vaatii hallitusta varmistamaan polttoaineen saannin – “Tämä lakkoilu lyö Suomen polvilleen”

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Jouni Ovaska (kesk.) pitää SAK:laisten liittojen aikomusta pysäyttää suomalainen vientiteollisuus äärettömän vakavana. Simo Alastalo Demokraatti

– Suomi on umpikujassa, josta ei näy ulospääsyä, Ovaska kommentoi Demokraatille.

SAK:lainen Teollisuusliitto on ilmoittanut maanantaina alkavista kahden viikon lakoista, jotka käytännössä pysäyttävät Suomesta raskaan prosessiteollisuuden kuten polttoaineen jalostuksen. Samaan aikaan AKT ja JHL aikovat sulkea satamat ja teollisuudelle elintärkeät rautatiekuljetukset, mikäli pääministeri Petteri Orpo (kok.) ei perjantaina Kesärantaan kaavaillussa tapaamisessa suostu avaamaan neuvotteluita jo eduskunnalle annetusta työrauhaesityksestä ja parhaillaan lausuntokierroksella olevasta paikallisesta sopimisesta.

Hallitus on ilmoittanut olevansa halukas keskustelemaan Kesärannassa ainoastaan vientimallista.

– Lakoista aiheutuu mittavat menetykset suomalaisille ja meidän yrityksillemme. Esimerkiksi Neste on ilmoittanut, että sen polttoainejakelu saattaa häiriintyä, jos poliittiset lakot toteutuvat suunnitelman mukaisesti, Ovaska toteaa.

Teollisuusliitto on arvioinut Helsingin Sanomille, että polttoaine tulee lakon aikana loppumaan huoltoasemilta ja lentokentiltä.

– Miten varmistetaan riittävä polttoaineen saanti joka tilanteessa, sitä on kysyttävä muun muassa Huoltovarmuuskeskukselta.

– Pitäisi myös selvittää, voiko ministeri siirtää poliittista lakkoa. Tämä lakkoilu lyö Suomen polvilleen.

Lakkojen siirtäminen on liittynyt työriitojen sovitteluun, ei poliittisiin lakkoihin.

Työ- ja elikeinoministeriö on aikaisemmin siirtänyt lakkoja valtakunnansovittelijan tai sovittelulautakunnan esityksestä. Työtaisteluiden alkamista on voitu siirtää korkeintaan kahdella viikolla, mikäli työriidasta aiheutuvan työnseisauksen tai sen laajentamisen on katsottu kohdistuvan sen laajuuden tai laadun vuoksi yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin tai vahingoittavan huomattavasti yleistä etua.