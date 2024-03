Teollisuusliiton lakon piirissä noin 4000 työntekijää – ”Hallitus ei pääse työmarkkinakriisiä pakoon sillä, että se työntää päänsä hiekkaan”

Teollisuusliitto on jättänyt ilmoituksen maanantaina alkavista kahden viikon lakoista, joiden piirissä on noin 4000 teollisuuden työntekijää. Lakoilla vaaditaan pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitusta käynnistämään neuvottelut työntekijäpuolen kanssa. Demokraatti Demokraatti

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto toteaa tiedotteessa, ettei hallitus ole hakenut eduskuntavaaleissa mandaattia Pohjoismaisen työmarkkinamallin murtamiseksi. Päinvastoin hän katsoo, että puheet ja teot niin pienituloisiin kohdistuvista leikkauksista kuin lakko-oikeuksien ja työehtojen puolustamisesta ovat räikeässä ristiriidassa.

– Poliittinen lakko on muunneltua totuutta puhuvan poliitikon ikävin vastustaja, koska poliitikot eivät halua, että työntekijöillä on mahdollisuus haastaa sanojen ja tekojen ristiriitaa vaalien välillä. Lakko-oikeutta rajoitetaan, jotta työntekijöiden asemaa voidaan entisestään heikentää, Aalto sanoo tiedotteessa.

– Hallitus ei saanut eduskuntavaaleissa mandaattia muuttaa pohjoismaista työmarkkinamallia itäeurooppalaiseksi työmarkkinamalliksi, jossa työttömyysturva ja työsuhdeturva ovat heikkoja, eikä työntekijöillä ole mahdollisuutta vaikuttaa työpaikan asioihin. Lakkotoimet ovat kovia, koska olemme perustavaa laatua olevien kysymysten äärellä, hän linjaa.

Aallon mukaan Teollisuusliitto peräänkuuluttaa aitoja neuvotteluja ja muistuttaa, että Suomessa on ollut tapana sopia työelämäkysymyksistä niiden kanssa, joita ne koskevat.

– Hallitus ei pääse työmarkkinakriisiä pakoon sillä, että se työntää päänsä hiekkaan ja vertaa ammattiyhdistysliikettä rikollisjärjestöön.

Teollisuusliitto kertoo olevansa valmis yhteistyöhön kriittisten viranomaistoimintojen ja huoltovarmuuden varmistamiseksi työnseisauksen aikana. Liitto suhtautuu kaikkiin mahdollisiin viranomaisten yhteydenottoihin vakavasti.

HALLITUKSEN toimissa Teollisuusliittoa huolettavat erityisesti paikalliseen sopimiseen liittyvät uudistukset. Liitto on antanut paikallisen sopimisen kokonaisuudelle nimeksi ”työmarkkinoiden taksiuudistus”, koska liiton mielestä sitä voi syystä verrata epäonnistuneeseen taksijärjestelmän vapauttamiseen.

Teollisuusliiton mukaan hallituksen ajamien muutosten myötä heikot paikalliset sopimukset tulevat kiinteäksi osaksi suomalaisia työmarkkinoita, eikä niihin kohdistu minkäänlaista valvontaa. Liiton mukaan paikallisen sopimisen edetessä hallituksen valmistelemalla tavalla, ei vähimmäistyöehtojen toteutumista voida turvata.

– Paikallisen sopimisen kokonaisuuden ääneen sanomaton tavoite on alentaa palkkoja ja lisätä työaikaa. Tämä onnistuu parhaiten heikoilla paikallisilla sopimuksilla, joita on tarkoitus hivuttaa työpaikoille sen jälkeen, kun sopiminen on ensin vapautettu, Aalto sanoo tiedotteessa.

– Valitettavasti pääministeri Orpon ja työministeri Arto Satosen (kok.) juhlallisista vakuutteluista huolimatta työntekijöiden esittämät huolet paikallisen sopimisen valmistelussa havaituista valuvioista on jätetty täysin huomioimatta. Työmarkkinoiden taksiuudistuksen myötä rehelliset suomalaiset yrittäjät häviävät pian urakkakilpailut, kun hämärätoimijat voivat polkea työehtoja lain suojissa, hän moittii.