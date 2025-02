Keskusta tukee Halla-ahon jatkoa puhemiehenä – näin Markus Lohi kommentoi

Keskusta tukee Jussi Halla-ahon jatkamista eduskunnan puhemiehenä. Johannes Ijäs Demokraatti Rane Aunimo Demokraatti

– Eduskuntaryhmä keskusta tukee puhemiesvaalissa vakiintuneen parlamentaarisen käytännön mukaan hallituspuolueiden ja kolmanneksi suurimman eduskuntaryhmän ehdokkaita. Pidämme demokratian kannalta tärkeänä ylläpitää vakiintuneita käytäntöjä ja perinteitä, ryhmänjohtaja Antti Kurvinen paaluttaa Facebookissa.

Eduskunta valitsee puoliltapäivin itselleen uuden johdon äänestyksissä.

Keskustan kansanedustaja, varapuheenjohtaja Markus Lohi sanoo Demokraatille eduskunnassa, että keskusta kunnioittaa parlamentaarisia perinteitä ja kirjoittamattomia sopimuksia siitä, että toiseksi suurin hallituspuolue saa puhemiehen.

– Tulemme äänestämään ryhmänä sen mukaisesti, mitä puolueet esittävät näihin tehtäviin.

Käytännössä keskusta tukee siis Halla-ahon jatkoa.

Halla-ahon asemasta on taas keskusteltu äänestyksen alla. Esimerkiksi eduskunnan entinen puhemies Matti Vanhanen (kesk.) on arvostellut Halla-ahon toimintaa eduskunnan puhemiehenä MTV Uutisille.

Lohi ei ota itse kantaa Halla-ahon toimintaan puhemiehenä.

– En ota siihen kantaa. Varmaan siihen on erilaisia mielipiteitä, meilläkin ryhmässä toiset kokevat eri lailla ja niin edelleen. Se on eri juttu. Siellä on myös se tapa, että jos on jotakin hampaankolossa puhemiestä tai varapuhemiestä tai jotain muuta kohtaan, niin sitten menee siitä henkilökohtaisesti keskustelemaan ensisijassa.

Halla-aho sai viimeksi puhemiesvaalissa ainoastaan 91 ääntä.