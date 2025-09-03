Keskusta tylyttää budjettipäätöksiä: Tämä sirkus jatkoi kurjuuden kierrettä

Oppositiopuolue keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen pitää hallituksen eilen päättynyttä budjettiriihtä lopullisena sinettinä hallituksen epäonnistumiselle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Euroopan toiseksi ankarin työttömyys, Suomen luottoluokituksen laskeminen tai se, että ihmiset eivät saa hoitoa ja rahat eivät meinaa arjessa riittää, ovat tosiasioita, joita ei voi paeta. Vastuu on aina kulloisellakin hallituksella ja lopulta pääministeripuolueella.

Kurvinen tylyttää pääministeri Petteri Orpoa (kok.) johtajuuden puutteesta.

- Maan asioiden hoitamisesta tuli sirkusta, ja hallitus pääministeriä myöten joutui naurunalaiseksi, vaikka siihen olisi näissä oloissa kaikkein vähiten varaa. Mitä virkaa on hallituksella, jolta on mennyt sisäinen luottamus ja ulkoinen toimintakyky ja jota pidetään pystyssä vain pystyssä pysymisen vuoksi, Kurvinen kysyi tiedotteessa.

MYÖS KESKUSTAN puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoi ”kurjuuden kierteen” jatkuvan näillä budjetin esityksillä. Hallituksen vakavimmaksi synniksi hän tuomitsi sen, ettei työttömyyden hoitoon paneuduta tarpeeksi vakavasti.

- Nyt jos koskaan olisi pitänyt kääntää kaikki kivet työttömyyden nujertamiseksi ja luoda näin koteihin ja työpaikoille toivoa ja uskoa tulevaisuuteen. Talouden kasvu ja työpaikat ovat kestävin ratkaisu myös velkaan, Kaikkonen sanoi.