Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

3.9.2025 06:00 ・ Päivitetty: 3.9.2025 06:00

Keskusta tylyttää budjettipäätöksiä: Tämä sirkus jatkoi kurjuuden kierrettä

LEHTIKUVA / TOMI HIRVINEN
Kurvisen mielestä budjettiriihessä oli sirkuksen henkeä.

Oppositiopuolue keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen pitää hallituksen eilen päättynyttä budjettiriihtä lopullisena sinettinä hallituksen epäonnistumiselle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

-  Euroopan toiseksi ankarin työttömyys, Suomen luottoluokituksen laskeminen tai se, että ihmiset eivät saa hoitoa ja rahat eivät meinaa arjessa riittää, ovat tosiasioita, joita ei voi paeta. Vastuu on aina kulloisellakin hallituksella ja lopulta pääministeripuolueella.

Kurvinen tylyttää pääministeri Petteri Orpoa (kok.) johtajuuden puutteesta.

-  Maan asioiden hoitamisesta tuli sirkusta, ja hallitus pääministeriä myöten joutui naurunalaiseksi, vaikka siihen olisi näissä oloissa kaikkein vähiten varaa. Mitä virkaa on hallituksella, jolta on mennyt sisäinen luottamus ja ulkoinen toimintakyky ja jota pidetään pystyssä vain pystyssä pysymisen vuoksi, Kurvinen kysyi tiedotteessa.

MYÖS KESKUSTAN puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoi ”kurjuuden kierteen” jatkuvan näillä budjetin esityksillä. Hallituksen vakavimmaksi synniksi hän tuomitsi sen, ettei työttömyyden hoitoon paneuduta tarpeeksi vakavasti.

-  Nyt jos koskaan olisi pitänyt kääntää kaikki kivet työttömyyden nujertamiseksi ja luoda näin koteihin ja työpaikoille toivoa ja uskoa tulevaisuuteen. Talouden kasvu ja työpaikat ovat kestävin ratkaisu myös velkaan, Kaikkonen sanoi.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
2.9.2025
Performanssien jälkeen jäljelle jää Orpon kyky sietää häpeää
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
2.9.2025
Elokuvaklassikoita näyttäneet aluesarjat jätetään ”kehitystauolle” ensi keväänä – ”Osa kulttuurivallankumousta”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU