Politiikka
2.6.2026 07:56 ・ Päivitetty: 2.6.2026 08:11
Keskustalta ja Liike Nytiltä välikysymys nuorten työttömyydestä
Oppositiopuolueet keskusta ja Liike Nyt tekevät hallitukselle välikysymyksen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä.
Puolueet jättävät välikysymyksen eduskunnan keskuskansliaan huomenna. Ne pitävät aiheesta myös tiedotustilaisuuden, jossa puhuvat keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, puolueen varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi ja Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo.
KESKUSTA ja Liike Nyt tekivät hallitukselle välikysymyksiä myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Niissä oli kyse Suomen työttömyystilanteesta yleisesti.
Välikysymys on opposition keino mittauttaa hallituksen nauttima luottamus. Hallituksen on vastattava välikysymykseen eduskunnan täysistunnossa 15 päivän kuluessa.
