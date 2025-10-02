Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

2.10.2025 11:57 ・ Päivitetty: 2.10.2025 11:57

Keskustan ja Liike Nytin mitta täyttyi: välikysymys

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Oppositiopuolueet keskusta ja Liike Nyt kertoivat torstaina tekevänsä välikysymyksen Suomen suurtyöttömyydestä. Välikysymys on opposition keino mittauttaa hallituksen luottamus.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Puolueet jättävät välikysymyksen perjantaina ja pitävät sen jälkeen tiedotustilaisuuden aiheesta eduskunnan Valtiosalissa.

Tiedotustilaisuudessa puhuvat keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sekä kansanedustaja, eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Olga Oinas-Panuma (kesk.) ja Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo.

Tilastokeskus kertoi viime viikolla, että Suomessa oli elokuussa 267  000 työtöntä, mikä on 53  000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
2.10.2025
Ekonomisti pitää velkajarruesitystä hämäyksenä – uhkana noidankehä
Lue lisää

Kari Sallamaa

Kirjallisuus
2.10.2025
Arvio: Synkkien aikojen aktivisteja
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU