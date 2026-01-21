Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

21.1.2026 12:44 ・ Päivitetty: 21.1.2026 12:56

Keskustan Kaikkonen Stubbille: Jätä Gazan rauhanneuvosto väliin

iStock
Neuvoston tarkoituksena olisi valvoa Gazan jälleenrakentamista ja uuden hallinnon luomista osana alueen rauhanprosessia.

Keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen mielestä Suomen pitäisi pysyä erossa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin luomasta Gazan rauhanneuvostosta.

Demokraatti

Demokraatti

Tasavallan presidentin kanslia vahvisti maanantaina mediatiedot siitä, että Trumpin hallinto oli pyytänyt Alexander Stubbia osallistumaan Gazan jälleenrakennusta valvovaan neuvostoon.

Keskustajohtajan mielestä siihen lähteminen ei olisi viisasta, eikä Suomen osallistumiselle neuvostoon ole riittävästi hyviä perusteita.

– Hanke edustaa yksipuolista ja epäselvää lähestymistapaa, joka sivuuttaa vakiintuneet kansainväliset rakenteet ja heikentää monenkeskistä yhteistyötä, Kaikkonen arvioi tiedotteessa.

Neuvosto on käytännössä Trumpin pysyvän ja henkilökohtaisen päätösvallan alla, ja Yhdysvallat on kertonut jäsenyyden muuttuvan myöhemmin maksulliseksi. Hintalappu olisi vuosikymmenen lopulla jo miljardin dollarin verran.

Kaikkosen mielestä Suomen pitäisi mieluummin olla mukana Gazan tulevaisuuden rakentamisessa YK:n ja muiden perinteisten yhteistyökanavien kautta.

EUROOPAN maista muun muassa Italia, Ruotsi ja Norja ilmoittivat tällä viikolla, etteivät ne aio kutsusta huolimatta lähteä mukaan neuvostoon. Ranskakin on vihjannut kieltäytyvänsä kohteliaasti.

Neuvostoon on kutsuttu myös Venäjän presidentti Vladimir Putin. Kutsun ovat hyväksyneet jo muun muassa Israel, Valko-Venäjä ja Kosovo.

 

 

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
20.1.2026
Grönlanti kiristää Nato-maiden hermoja – ”Ei tällaista olisi voinut edes kuvitella””
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
21.1.2026
Arvio: Narsistinen pyrkyri Marty Mauser sinkoilee kuin liberaali tomppeli Forrest Gump
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU