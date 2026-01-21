Ulkomaat
21.1.2026 12:44 ・ Päivitetty: 21.1.2026 12:56
Keskustan Kaikkonen Stubbille: Jätä Gazan rauhanneuvosto väliin
Keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen mielestä Suomen pitäisi pysyä erossa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin luomasta Gazan rauhanneuvostosta.
Tasavallan presidentin kanslia vahvisti maanantaina mediatiedot siitä, että Trumpin hallinto oli pyytänyt Alexander Stubbia osallistumaan Gazan jälleenrakennusta valvovaan neuvostoon.
Keskustajohtajan mielestä siihen lähteminen ei olisi viisasta, eikä Suomen osallistumiselle neuvostoon ole riittävästi hyviä perusteita.
– Hanke edustaa yksipuolista ja epäselvää lähestymistapaa, joka sivuuttaa vakiintuneet kansainväliset rakenteet ja heikentää monenkeskistä yhteistyötä, Kaikkonen arvioi tiedotteessa.
Neuvosto on käytännössä Trumpin pysyvän ja henkilökohtaisen päätösvallan alla, ja Yhdysvallat on kertonut jäsenyyden muuttuvan myöhemmin maksulliseksi. Hintalappu olisi vuosikymmenen lopulla jo miljardin dollarin verran.
Kaikkosen mielestä Suomen pitäisi mieluummin olla mukana Gazan tulevaisuuden rakentamisessa YK:n ja muiden perinteisten yhteistyökanavien kautta.
EUROOPAN maista muun muassa Italia, Ruotsi ja Norja ilmoittivat tällä viikolla, etteivät ne aio kutsusta huolimatta lähteä mukaan neuvostoon. Ranskakin on vihjannut kieltäytyvänsä kohteliaasti.
Neuvostoon on kutsuttu myös Venäjän presidentti Vladimir Putin. Kutsun ovat hyväksyneet jo muun muassa Israel, Valko-Venäjä ja Kosovo.
