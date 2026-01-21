Keskustan Kaikkonen Stubbille: Jätä Gazan rauhanneuvosto väliin

Tasavallan presidentin kanslia vahvisti maanantaina mediatiedot siitä, että Trumpin hallinto oli pyytänyt Alexander Stubbia osallistumaan Gazan jälleenrakennusta valvovaan neuvostoon.

Keskustajohtajan mielestä siihen lähteminen ei olisi viisasta, eikä Suomen osallistumiselle neuvostoon ole riittävästi hyviä perusteita.

– Hanke edustaa yksipuolista ja epäselvää lähestymistapaa, joka sivuuttaa vakiintuneet kansainväliset rakenteet ja heikentää monenkeskistä yhteistyötä, Kaikkonen arvioi tiedotteessa.

Neuvosto on käytännössä Trumpin pysyvän ja henkilökohtaisen päätösvallan alla, ja Yhdysvallat on kertonut jäsenyyden muuttuvan myöhemmin maksulliseksi. Hintalappu olisi vuosikymmenen lopulla jo miljardin dollarin verran.