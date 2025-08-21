Keskustan Kaikkonen: Suomi voisi osallistua ”pienimuotoisesti” Ukrainan turvaamiseen – Israelin toimet tuomittavia

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo, että suurempien maiden tulisi ottaa päävastuu Ukrainan mahdollisista turvatakuista. Hän kommentoi asiaa puheessaan keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Kokkolassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kaikkosen mielestä paras olisi, jos päävastuu olisi suurilla EU-mailla sekä Britannialla ja Yhdysvalloilla.

- Suomen osalta pitäisin oven raollaan pienimuotoiselle osallistumiselle. Päävastuu Naton jäsenenä meillä tässä turvallisuustilanteessa on pitää huolta omasta maastamme ja pitkän itärajan vakaudesta.

Kaikkosen mielestä sopivasta tavasta Suomen osallistumisesta tulisi käydä keskustelua Puolustusvoimien kanssa.

Kaikkonen lisäsi puheessaan, että on ennenaikaista sanoa, saadaanko tulitaukoa tai rauhaa aikaiseksi. Hän huomautti turvatakuisiin viitaten, että Venäjä vastustaa länsijoukkoja Ukrainassa.

Entinen puolustusministeri Kaikkonen toivoi rauhaa Eurooppaan. Hän arvioi neuvottelutilannetta siten, että Venäjä voi edelleen pelata aikaa.

- Arvioni on, että ratkaisun saamiseen tarvitaan voimakas paine erityisesti Yhdysvalloilta, hän sanoi.

UKRAINAN lisäksi Kaikkonen halusi nostaa esiin Gazan tilanteen. Hän viittasi siihen, että tässä vaiheessa kuolleita on jo yli 60 000 ihmistä.

- Ei tätä voi mitenkään hyväksyä, ei mitenkään. Vaikka Hamasin terroristi-isku Israeliin oli täysin tuomittava, ovat Israelin toimet sen jälkeen olleet ylimitoitettuja, eikä loppua näy.

Kaikkosen mukaan ratkaisuja kannattaa edelleen hakea kahden valtion mallista. Hänen mukaansa se edellyttää Hamasilta panttivankien vapauttamista ja täyttä aseistariisuntaa.

KOTIMAAN politiikassa Kaikkonen vaatii edelleen hallitukselta toimia talouskasvun edistämiseksi.

- Talouden tilanne on niin huono, että myös säästää pitää, Kaikkonen kuitenkin myös sanoi.

Kaikkosen mukaan keskusta säästäisi esimerkiksi turvapaikanhakijoiden majoituskustannuksista ja luopumalla Turun tunnin junasta eli Länsiradasta.

Puolue kiristäisi esimerkiksi tupakan, alkoholin ja virvoitusjuomien verotusta kaavailtua enemmän ja ottaisi käyttöön työmarkkinajärjestöjen ja suursäätiöiden sijoitustuotoille ”edes pienen veron”. Kaikkonen väläytti myös säästöjä asumistuista ja tienkäyttömaksuja ulkomaisille rekoille.

Keskusta ei leikkaisi päiväkodeista, kouluista tai yliopistoista eikä tärkeistä sosiaali- ja terveyspalveluista.

KAIKKONEN vetosi myös hallitukseen työttömyysongelman ratkaisemiseksi ja esitti ratkaisuja. Puolue esimerkiksi palauttaisi työttömyysturvan suojaosan, joka Kaikkosen mukaan on vienyt kannusteet pienimuotoiselta työnteolta.

- Tuloksena osa työttömistä on lopettanut työnteon kokonaan. Tämä on järjetöntä. Suojaosa on syytä palauttaa, ja se on syytä palauttaa pikaisesti.

Kaikkonen myös esimerkiksi keventäisi työnantajamaksuja ”rohkeasti” ja tarjoaisi työttömille kouluttautumismahdollisuuksia.