Politiikka

5.1.2026 06:45 ・ Päivitetty: 5.1.2026 06:45

Keskustan Kurvinen: Antakaa jokaiselle oma lääkäri

Yksityislääkärien Kela-korvauksien lisäämiseen varatut rahat pitäisi käyttää mieluummin kattavaan omalääkärijärjestelmään, vaatii keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen.

Kurvisen mielestä tällä saataisiin jokaiselle kansalaiselle nimetty omalääkäri, ja perusterveydenhuolto tehostuisi paremmin kuin hallituksen ajamalla yksityisten lääkäripalveluiden tukemisella.

– Kun lääkäri vastaa omista potilaistaan, huomataan vaivat aikaisemmassa vaiheessa ja ihmisen tilannetta pystytään tarkastelemaan kokonaisuutena. Jokainen varhainen, oikea-aikainen kohtaaminen säästää kustannuksia myöhemmin, Kurvinen vakuuttaa tiedotteessaan.

Omalääkärimallissa ihmistä hoitavat hänen vaivoihinsa aiemmin perehtyneet lääkärit ja sairaanhoitajat. Erilaisia omalääkärijärjestelmiä on käytössä useilla hyvinvointialueilla eri puolilla maata.

HOITOMALLIN tehostaminen on kirjattu myös hallitusohjelmaan. Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti syksyllä 2024 kokeilujen edistämishankkeen, jonka on tarkoitus jatkua vuoteen 2027 asti.

Viime syksynä hallitus antoi omalääkärikokeiluille 40 miljoonaa euroa lisärahaa tälle vuodelle. Rahasta puolet on tarkoitus käyttää yksityisten lääkäriyrittäjien palkkaamiseen hyvinvointialueille.

Kurvinen moittii, että hallitus on kuitenkin tuijottanut uudistuksissaan liikaa yksityisten terveysjättien etuja, jotka ovat kokoomukselle tärkeitä.

