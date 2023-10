Keskustan Kurvinen syytti Orpoa unelmahötöstä – eduskunta kiisteli sote-leikkauksista

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) vakuutti eduskunnassa keskiviikkona, että hallitus on sitoutunut pitämään kiinni toimivista sosiaali- ja terveyspalveluista. Simo Alastalo Demokraatti

– Ensimmäinen viesti on, että suomalaisten peruspalvelut turvataan, Orpo lupasi keskustan ja liike nytin jättämän sote-välikysymyksen käsittelyssä.

Pian salikeskustelu kääntyi sote-kustannuksia koskevan hallitusohjelman kirjauksen tulkintaan. Hallitus sitoutuu ohjelmassaan hillitsemään sote-kustannusten kasvua 1,4 miljardilla eurolla vuoteen 2027 mennessä vuoden 2023 julkisen talouden perusuraan verrattuna.

”Vuoteen 2031 mennessä kustannusten nousua hillitään yhteensä 3 miljardilla eurolla kansalaisten perustuslailliset oikeudet huomioiden.” Hallitusohjelmassa todetaan.

Opposition tulkinnan mukaan kirjaus tarkoittaa sitä, että hallitus on leikkaamassa sotesta 1,4 miljardia euroa.

Orpo vetosi vastauksessaan Helsingin Sanomien keskiviikon juttuun, jonka mukaan kyse ei ole sote-säästöistä kuin korkeintaan vain noin puolen miljardin euron tapauksessa.

– Me emme säästä, me pyrimme hillitsemään menojen kasvua. Jos me etenemme hallitusohjelman mukaisesti, niin tämän vuoden reilun 23 miljardin sijaan, me käytämme vuonna 2027 28 miljardia euroa. Kuulostaako se leikkaukselta? Orpo kysyi.

KESKUSTAN ryhmäpuheenjohtaja Antti Kurvinen nimitti Orpon puheenvuoroa tuoreeltaan ”valtakunnan median uutiseksi”.

– Pääministeri ilmoitti, että hallitus ei ole säästämässä sotesta 1,4 miljardia. Se tarkoittaa sitä, että teillä 1,4 miljardin reikä teidän rahapussissanne. Arvoisa pääministeri Orpo, teillä höttöä, teillä on unelmahöttöä, fantasiaa teidän hallituksenne taloussuunnitelmissa, Kurvinen sanoi.

Keskustan Markus Lohi pyysi Orpoa tunnustamaan, että hallitusohjelman neljän miljardin menosopeutukseen sisältyy sote-palveluihin kaavailtu 1,4 miljardin menosopeutus.

Puheenjohtaja Annika Saarikko (kesk.) havainnollisti 1,4 miljardin euron rahamäärää kertomalla sen olevan Pohjois-Savon hyvinvointialueen kokoinen.

Orpo avasi puheenvuorossaan mistä kiistelty summa koostuu.

– Mitä tähän 1,4 miljardiin tulee, siis hallitus lisää kehyksessään (soteen) yli 4 miljardia neljän vuoden aikana mutta me hillitsemme menojen kasvua, kyllä, 1,4 miljardilla, josta vajaa 400 miljoonaa tulee tehtävien karsimisesta, reilu 800 miljoonaa tehdään alueiden toimin, pyritään hillitsemään menojen kasvua, ja noin 65 miljoonaa on niin sanottua suoraa leikkaamista. Siitä se 1,4 miljardia tulee, Orpo sanoi.

SDP:N puheenjohtaja Antti Lindtman kiitti sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juusoa (ps.) sote-rahoitusta koskevasta rehellisyydestä.

– Te olette ainoa ministeri, joka onnistui sanomaan sen asian oikean nimen. Te totesitte, että 1,4 miljardissa on kyse sopeutusvaateesta, josta hallitus pitää kiinni. Pääministeri, ministeri Ikonen, ei edes Purra pystynyt sitä sanomaan vaan he puhuivat tuottavuudesta, vaikuttavuudesta ja kustannusten hillinnästä.

– Kiitos tästä rehellisyydestä, Lindtman sanoi.

Täydennetty klo 16.51.