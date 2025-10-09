Palkittu politiikan aikakauslehti.
9.10.2025 18:02 ・ Päivitetty: 9.10.2025 18:02

Keskustan Lohi: Puolueilla yhteinen velkajarrukokous ensi tiistaina

Velkajarrusta neuvotteleva eduskuntapuolueiden työryhmä pitää seuraavan kokouksensa tiistaina, kertoo keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi STT:lle.

Lohi toivoo, että ensi viikon kokouksessa voitaisiin jo päästä pitkälle sopimaan siitä, miten lausuntokierroksella ollutta ehdotusta talouspoliittisista säännöistä kenties muutetaan ja miten parlamentaarista työtä jatketaan.

Velkajarrulla tarkoitetaan sääntöjä siitä, kuinka paljon julkista taloutta sopeutettaisiin tulevina vuosina. Hallitus on laatinut siitä ehdotuksensa, jota eduskuntapuolueet ovat syksyn aikana käsitelleet parlamentaarisessa työryhmässä.

Jos puolueet pääsevät yhteisymmärrykseen, uusilla säännöillä voi olla merkittävästi vaikutusta Suomen tulevien hallitusten politiikkaan.

Velkajarru oli asialistalla torstaina ainakin SDP:n ja keskustan eduskuntaryhmien kokouksissa. SDP:n ryhmässä esitettiin toive, että ratkaisun kannalle saataisiin mahdollisimman laaja enemmistö.

JO AIEMMIN torstaina tiedettiin, että sopu oli jo lähellä suurten puolueiden eli kokoomuksen, perussuomalaisten, SDP:n ja keskustan kesken.

Tiistain kokouksessa odotetaankin erityisesti myös muiden puolueiden, esimerkiksi vasemmistoliiton ja vihreiden kantoja uusimpaan malliin. Vasemmistoliitto on epäillyt, että suurpuolueet ovat tähän asti neuvotelleet sen ohi.

Helsingin Sanomien keskiviikkoisten tietojen mukaan etenemässä oli mahdollisesti malli, jossa puolueet sopivat yhdessä eduskuntavaalien alla valtiontalouden säästötavoitteen neljäksi vuodeksi kerrallaan.

HS:n mukaan arvio oli, että kahden seuraavan vaalikauden aikana puolueet sitoutuisivat tasapainottamaan julkista taloutta vähintään runsaalla kymmenellä miljardilla eurolla.

Summa perustuu valtiovarainministeriön tuoreimpien ennusteiden pohjalta tekemiin laskelmiin ja suunnitteilla olevan velkajarrumallin reunaehtoihin. Niiden mukaan seuraavan hallituksen tulisi tasapainottaa julkista taloutta runsaat kuusi miljardia euroa ja vuonna 2031 aloittavan hallituksen vajaat viisi miljardia euroa.

Teksti: STT / Anni Keski-Heikkilä, Sanna Nikula

