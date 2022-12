Keskustan ministeriruletilla erikoinen lopputulema – ”Analyysi on se, että kannattaa olla kansanedustaja Vaasan vaalipiiristä”

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko selvitteli tänään medialle, miksi keskusta päätyikin esittämään Mikko Savolaa Antti Kaikkosen sijaiseksi puolustusministerinä. Johannes Ijäs Demokraatti

Saarikko sanoo eduskunnassa torstaina iltapäivällä, että kanta alkoi muuttua, kun Savola ilmaisi olevansa halukas ministeriksi. Tämä tapahtui keskiviikkoiltana eilen. Aiemmin Saarikko oli kertonut esittävänsä sijaisuuteen elinkeinoministeri Mika Lintilää.

– Siinä vaiheessa kun kävi ilmi, että ehdotukselle ikään kuin muodostuu huolta sen ympärille, että kannattaako tällaisen kriisitalven keskellä mennä minimijärjestelyillä ja koska Mikko ilmaisi kiinnostuksensa, en pitänyt perusteltuna, että asiasta käydään äänestystä vaan totesin, että minusta on viisaampi silloin, että kun tehtävään on ilmoittanut kiinnostunut henkilö, tästä käydään avoin ja yhteinen keskustelu puolueväen kesken. Näin tänä aamuna tapahtui.

Saarikko sanoi käyneensä asiasta keskustelun myös Lintilän kanssa ja lisäsi, että Lintilä ei tuppautunut puolustusministeriksi.

– Tämä on varmasti kestävämpi ratkaisu ottaen huomioon edessä olevan kriisitalven.

Lopulta Savola valittiin ministeriksi yksimielisesti vastoin Saarikon alkuperäistä, joskin prosessissa muuttunutta kantaa.

Saarikko viittasi energiakriisin, joka rakensi huolta keskustalaistenkin mieliin siitä, voiko yksi henkilö eli Lintilä hoitaa kahden ministerin tehtävät.

MYÖS Mika Lintilä kertoi oman versionsa tapahtumista tänään eduskunnassa.

Kun Saarikko oli kolme viikkoa sitten soitellut Lintilälle, hän sanoi vielä uskoneensa, että voisi hoitaa elinkeinoministerin tehtävän ohella pari kuukautta myös puolustusministerin tehtäviä.

Lintilän mukaan tilanne muuttui viime viikonloppuna.

– Täytyy sanoa, että kyllä tuossa viikonlopun aikana, kun energiahomma alkoi eskaloitua, tuli sellainen tilanne, että nyt on pakko pohtia tätä tilannetta. Sitten ihan päädyttiin Annikan kanssa yhteisesti keskustellen tähän tilanteeseen, hän totesi.

Viime päivinä sähkön hintojen nousu on ollut politiikan ykköspuheenaihe ja siihen liittyvät asiat ovat Lintilän salkussa.

Ihmetystä kuitenkin herättää se, että vaikka tilanne Lintilän mukaan eskaloitui viikonloppuna, Saarikko kuitenkin vielä tiistaina kertoi esittävänsä tätä puolustusministerin sijaiseksi.

Tätä Lintilä selitti sillä, että tilanteen eskaloituminen kestää yleensä päivän tai kaksi.

– Sen näkee siitä, kun katsoin omaa sähköpostiani ja viestivälineitä niin siinä vaiheessa, kun aletaan toivottelemaan hyvää matkaa narun jatkoksi ja muilutusta itärajan yli, tietää, että nyt tilanne eskaloituu, hän sanoo ja kertoo saaneensa tämäntyyppistä palautetta kansalaisilta energiakriisin vuoksi.

Keskustalaiset ovat kuitenkin Lintilää tukeneet, hän tarkensi.

– Oma porukka on erittäin rakentava ja tukenut koko ajan.

LOPULTA Lintilä sanoo vetäytyneensä puolustusministerikisasta omasta päätöksestään.

– Yhdessä Annikan kanssa keskustellessa. Kyllä se itse asiassa eilen rupesi olemaan selkeä, että ei kannata tässä tilanteessa. Tämä rupeaa olemaan työmäärällisesti sellainen määrä ja sitten kun oli kandidaattia olemassa, hän sanoo.

Kandidaatilla hän viittaa Mikko Savolaan, joka eilen illalla kertoi tavoittelevansa puolustusministerin salkkua.

Kävikö niin, että ryhmä ajoi johdon päätöksen yli?

– Ei minun mielestä, Lintilä kiistää.

Keskustan ministeritilanne on Savolan tehtävään astumisen jälkeen erikoinen. Vaasan vaalipiiristä on neljä kansanedustajaa, joista kolme on ministeriä – Antti Kurvinen, Mika Lintilä ja Savola.

Lintilältä kysyttiinkin, onko keskustan kannalta hyvä, että samasta vaalipiiristä on noin monta ministeriä?

– En minä tiedä. Analyysi on se, että kannattaa olla kansanedustaja Vaasan vaalipiiristä, Lintilä naurahti.