Keskustan Ovaska Yle-sovun kaatumisesta: “En näe, että neuvotteluja olisi enää järkevää jatkaa”

Keskustaa parlamentaarisessa Yle-ryhmässä edustava kansanedustaja Jouni Ovaska pitää erittäin valitettavana, ettei vasemmistoliiton eduskuntaryhmä hyväksynyt Yleä koskevaa kompromissiesitystä. Ovaskan mukaan neuvottelujen tie on nyt katsottu loppuun.

Kompromissia on hänen mukaansa etsitty puolivälistä niin, että se sopisi sekä vasemmistopuolueille että perussuomalaisille.

– Nyt näyttää siltä, että vasemmistoliitto ei halua ratkaisua joka sopisi perussuomalaisille. Aiemmin neuvottelut viivästyivät siitä syystä, että muut ratkaisut eivät ole sopineet perussuomalaisille. Tilanne on erittäin vaikea. Toivon, että puheenjohtaja Matias Marttinen (kok.) kutsuu ryhmät pikaisesti koolle ja katsotaan, että miten tästä edetään.

– En näe, että neuvotteluja olisi enää järkevää jatkaa. Me olemme istuneet 32 kokousta ja tämä on nyt se tulos, johon on päästy.

Onko vaarana, että hallitus saa nyt syyn sooloilla Ylen suhteen?

– Toivon, että Yleisradio nähdään edelleen eduskunnan alaisena mutta poliittinen kehitys näyttää olevan se, että oikeisto ja vasemmisto eriytyvät myös Suomessa toisistaan. Tämä kehitys näkyy myös Ylen kohdalla.

Voidaanko Yle-paketti hyväksyä ilman vasemmistoliittoa?

– Sitä täytyy ryhmien yhdessä pohtia. Se voi olla yksi skenaario. Aika epätoivottava mutta niinkuin sanoin, neuvottelujen aika on ohi.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä pettyi esitettyyn Ylen rahoitustasoon ja erityisesti siihen sisältyvään poikkeuksellisen suureen kertaleikkaukseen. Ryhmän puheenjohtajan Jussi Saramon mukaan eduskuntaryhmä on edelleen halukas neuvottelemaan ratkaisusta, joka heijastaisi kaikkien ryhmien kantoja.

Myöskään vihreät ei hyväksy Yle-ryhmän kompromissiesitystä. Kansanedustaja Jenni Pitko kertoo STT:lle toivovansa, että neuvottelut yhteisestä ratkaisusta jatkuvat.

Täydennetty vihreillä klo 14.23.