Keskustan ryhmä koolle huomenna: “Eniten meitä korpeaa se, ettei kukaan johda” – Harkimo ei mukana epäluottamuslauseessa Juusolle

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo kirjoitti tänään X:ssä, että vasemmistoliitto esittää huomenna ministeri Kaisa Juusolle (ps.) epäluottamusta. Johannes Ijäs Demokraatti

Tämän jälkeen SDP tiedotti, että se kutsuu oppositioryhmät keskustelemaan ministeri sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson (ps.) luottamuksesta ministerin viikonlopun ulostulon jälkeen.

Todennäköisesti ulostulolla viitataan Helsingin Sanomien haastatteluun, jossa ministeri Juuso kertoi yllättyneensä siitä, että sosiaalihuollosta halutaan leikata 100 miljoonaa euroa palveluvalikoimaa rajoittamalla.

– Viikonlopun aikana on opposition piirissä virinnyt laajasti keskustelua sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson valmiuksista toimia maamme yhden keskeisen ministeriön johdossa, SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kim Berg totesi tiedotteessa.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kertoo Demokraatille, että puolueen eduskuntaryhmä käsittelee mahdollista ministerin epäluottamuslausetta huomenna ryhmäkokouksessa.

– Sen voin jo todeta, että olemme äärimmäisen tyytymättömiä Juuson toimintaan. Hänen haastattelunsa HS:ssa oli omituinen ja vastuuta välttelevä. Eniten meitä korpeaa se, ettei kukaan johda Suomen sote-järjestelmää. Kohta vuosi mennyt ja sosiaali- ja terveysministeri ei johda toimialaansa ja pakoilee vastuuta. Tämä johtajuuden puute meistä pahin ongelma, Kurvinen vastaa tekstiviestitse.

VIHREIDEN tiedotteen mukaan epäluottamusta hallituksen toiminnassa herättää se, ettei suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava ministeri ollut ajan tasalla saati tietoinen isoista leikkauksista, joilla vaikeutetaan suomalaisten pääsyä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Todellinen epäluottamus kohdistuu vihreiden mukaan kuitenkin leikkauksista “saunaneuvottelut suorittaneisiin neljään mieheen” sekä hallitusta johtaviin ministereihin.

– Suomalaisilla on oikeus tietää, kuka todellisuudessa päättää sosiaali- ja terveydenhuollosta, jos ei kyseistä salkkua kantava ministeri, vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta toteaa puolueen tiedotteessa.

– On hämmentävää, että (Petteri) Orpo (kok.) ja (Riikka) Purra (ps.) antavat tällaisen tapahtua johtamassaan hallituksessa. Vihreät on keskustellut aiheesta, ja suhtaudumme hyvin vakavasti siihen, että hallituksen politiikasta ja johtamisesta tämä antaa todella epävarman kuvan, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne jatkaa.

– Onko siis niin, että ministeri Juusolla ei todellisuudessa hallituksessa ole valtaa sosiaali- ja terveyspalveluita koskeviin kysymyksiin? Herää kysymys, kuka siis on oikea sosiaali-ja terveysministeri kulisseissa – neljä miestä saunassako, kuten saimme viikonloppuna uutisista lukea, Virta sanoo.

Leikkauksia valmisteli hallituspuolueiden työryhmä. HS kertoo, että ministeri Juuson mukaan ajatus sosiaalihuollon säästöistä tuli ryhmältä. Ryhmän puheenjohtajana toimi Matias Marttinen (kok), ja muut sen jäsenet olivat Ville Vähämäki (ps.), Otto Andersson (r.) ja Peter Östman (kd.).

Vihreiden puheet saunasta viittaavat siihen, että hallituksen kehysriiheen liittyneestä säästöpaketista käytiin neuvotteluja käytiin myös muun muassa Puolustusvoimien virkistysmajalla, jossa on sauna. HS:n mukaan muun muassa mainitut 4 henkilöä kävivät neuvotteluja majalla.

LIIKE NYT ei kannata epäluottamuslausetta ministeri Juusolle.

– Me emme ole mukana siinä, koska olemme juuri tehneet välikysymyksen koko asiasta. Minä tulen ilmaisemaan kantani huomisessa välikysymyskeskustelun puheessani. Minun mielestäni se menee vähän yli, että käy hallituksen kimppuun kahdelta eri kantilta. Eikö se nyt riitä, että me olemme tehneet välikysymyksen ja kaikki saavat omat mielipiteensä sanottua siihen? Mitä hyötyä siitä on sitten vielä lähteä tuohon, me emme ainakaan lähde siihen mukaan, Harkimo kommentoi Demokraatille.

Harkimo sanoo, että aseita, joita käytetään hallitusta vastaan, pitää käyttää harkiten.

– Meillähän on vasta huomenna se välikysymys, minun mielestäni olisi hölmöä tehdä taas nyt epäluottamuslause.

Oppositio on jättänyt yhteisen välikysymyksen “sairaaloiden alasajosta”. Asiaa käsitellään huomenna eduskunnassa.