Keskustasta rohkea veroavaus – ”lisäisi oikeudenmukaisuutta”

– Sote-uudistuksen suurin sudenkuoppa on ollut se, että hyvinvointialueiden itsehallinto on jäänyt olemattomaksi ja niiden riippuvuus valtionrahoituksesta on kahlinnut palveluiden pitkäjänteistä kehittämistä hallituksen säästöpolitiikan paineessa, Riipi toteaa tiedotteessaan.

Hän pitää hyvinvointialueiden verotusoikeudesta käytyä keskustelua näköalattomana ja ehdottaa, että alueille voitaisiin siirtää osa alueilla syntyvistä arvonlisä- ja yhteisöveron tuotoista, jotka nykyisin tilitetään valtiolle.

– Tämä ei kasvattaisi kokonaisveroastetta ja se voitaisiin toteuttaa myös valtiontalouden osalta lähtötilanteessa kustannusneutraalisti.

RIIPI kaipaa verokeskusteluun aloitteellisuutta ja alueellisia kokeiluja. Hän esittää Lappia pilottialueeksi ja ehdottaa verokokeilua seuraavalle hallituskaudelle.

– Lappi taloudellisesti vahvana alueena voisi toimia seuraavalla hallituskaudella pilottialueena, jossa yllä kuvatun rahoituspohjan laajentamisen lisäksi maakunnan liiton aluekehittämisen tehtävät yhdistetään hyvinvointialueelle. Tämä vähentäisi hallintoa ja samalla avaisi alueelle työkalut elinvoiman kehittämiseen ja luontevasti samalla oman rahoituspohjan vahvistamiseen.

-Malli lisäisi myös oikeudenmukaisuutta – verotulot palautuisivat Helsingin sijaan enemmän sinne, missä myös tulosta tehdään, Riipi sanoo tiedotteessaan.