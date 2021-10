Keskustavasemmiston voitto Italiassa on niin selvästi Demokraattisen puolueen voitto, että se pakottaa puolueen pohtimaan omaa strategiaansa

Lokakuun 17.- 18. pidettyjen Italian kunnallisvaalien toisen kierroksen jälkeen Rooma ja Torino ovat nyt Demokraattisen puolueen johtamia kaupunkeja. Kahta viikkoa aikaisemmin vaalien ensimmäisellä kierroksella keskustavasemmisto voitti kolmessa muussa tärkeässä kaupungissa, Milanossa, Bologna ja Napolissa.

Keskustavasemmiston voitto on niin selvästi Demokraattisen puolueen voitto, että se pakottaa puolueen pohtimaan omaa strategiaansa. Demokraattinen puolue oli vaaliliitossa Viiden tähden liikkeen kanssa vain Napolissa. Koska Viiden tähden liike on menettänyt kannatustaan kaikkialla, nyt mietitään, onko Demokraattien liittolaispuolueella enää tulevaisuutta.

Rooman hallinto on surkeassa tilassa eikä pelkästään jätteiden huollon ja katujen puhtauden kannalta.

Italian osittaisten kunnallisvaalien tulos kertoo, että äänestäjät pitävät Demokraattisen puolueen linjan kirkastumisesta. Puolue on puhunut entistä selvemmin yhteiskunnallisista ongelmista ja eriarvoisuudesta. Vaalivoitto on myös Demokraattisen puolueen uuden sihteerin Enrico Lettan voitto, koska hän on edistänyt linjan selkeytymistä.