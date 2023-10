Keskustelu hallituksen uskomattomana pidetystä päätöksestä jatkuu – Entinen ministeri: ”Nyt on teurastettu lypsävä lehmä”

”Av-tuotantokannustimen rahoituspalvelu on tällä hetkellä suljettu. Kuluvan vuoden vuosibudjetti (9,5 M€) on kiinni päätöksissä. Lisätietoja av-tuotantokannustimen nettisivuilta marraskuun alkuun mennessä.” Johannes Ijäs Demokraatti

Näin tiedotti Business Finland syyskuussa. Lisätietoja on tullut sittemmin Orpon hallitukselta, jonka budjettiesityksessä kannustimeen ei esitetä lainkaan rahaa. Elinkeinoministeriö oli esittänyt kannustimen kaksinkertaistamista 20 miljoonaan euroon.

Oppositiosta on ihmetelty voimakkaasti hallituksen päätöstä, joka on ajamassa audiovisuaalista alaa, tv- ja elokuvatuotantoja polvilleen. Asiaa on pidetty suorastaan käsittämättömänä, koska tuen on kerrottu tuoneen Suomeen rahaa. Nyt asiaan puuttuu myös entinen elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.).

Hän painottaa Demokraatille, että av-tuotantokannustin oli panos-tuotos-suhteeltaan paras tuki Business Finlandilta.

– Käytännössä kun yhden sijoitat, saat neljä takaisin, Lintilä summaa ja toteaa asian olevan todennettukin.

– Me laitoimme viime kaudella 20 miljoonaa euroa, meille tuli 80 miljoonaa euroa takaisin.

LINTILÄ muistuttaa, että av-tuotantokannustinta käytetään kansainvälisesti hyvin yleisesti ja sen avulla saatiin kotimaisen tuotannon ohella myös ulkomaisia produktioita Suomeen. Av-tuotantokannustin on enintään 25 prosentin maksuhyvitys Suomessa toteutetun tuotannon kustannuksista.

Lintilä toteaa sekä omana että keskustan kantana, että av-tuotantokannustin on palautettava.

– Tässä ei ole nyt ihan selkeästikään hallitus tajunnut, mitä tehdään. Pitäisi hakea kasvua ja lisäystä. Nyt sopii varmaan kepulaisittain sanoa, että nyt on teurastettu lypsävä lehmä, Lintilä lataa.

Kun tieto av-kannustimen lakkaamisesta tuli, uutiset ovat olleet karuja. Esimerkiksi Tampereella on neuvoteltu kymmenen kansainvälisen elokuvan tai tv-sarjan tulosta kaupunkiin, mutta nyt neuvottelut joista voisi olla isoa rahallista hyötyä, uhkaavat kaatua.

Audiovisuaalisen sisältötuotantoalan edunvalvojan APFI:n toiminnanjohtaja Laura Kuulasmaa on todennut Ylelle, että leikkaus on kriisi koko av-alalle.

Moni kotimainen tuotantoyhtiö on pulassa.

Entinen elinkeinoministeri Mika Lintilä kertoo, että alan toimijat ovat olleet häneen paljon yhteydessä ja kyseessä on koko alalle erittäin kovasta paikasta.

AV-ALAN tilanne nousi tällä viikolla esiin myös budjettikeskustelussa. Asiasta on jätetty eduskunnassa myös kirjallisia kysymyksiä.

Esimerkiksi vasemmistoliiton kansanedustaja Minja Koskela muistutti budjettikeskustelussa keskiviikkona av-kannustimen vauhdittaneen elokuva- ja tv-alan kasvua ja työllisyyttä eli tuoneen lisää veroeuroja. Hän kyselikin, milloin kannustin palautetaan.

– Minä olen erittäin huolissani tästä av-alan tuotantokannustimen puuttumisesta budjetista. Nimittäin tämä on sellainen, että yksi euro tähän kannustimeen tuo 1,4 euroa tuloja Suomelle, totesi SDP:n kansanedustaja Pia Viitanen.

Elinkeinoministeri Wille Rydman (ps.) pahoitteli eduskunnassa, ettei av-kannustin sisälly budjettiesitykseen.

– Mutta teemme työ- ja elinkeinoministeriössä parhaamme sen suhteen, että löytäisimme vielä jonkin sellaisen tavan, jolla tälle tuelle saataisiin jatkoa. Sitä siis selvitetään tällä hetkellä. Toivottavasti, kun budjetista eduskunnassa keskustelua käydään, täälläkin pohditaan, millä tavoin mahdollisesti asiassa vielä voitaisiin alaa vastaan tulla, koska se on kuitenkin osoittautunut varsin tehokkaaksi ja hyväksi tukimuodoksi, Rydman sanoi.

– Toivon todella, että tämä leikkaus perutaan, SDP:n kansanedustaja, varapuheenjohtaja Nasima Razmyar sanoi täysistunnossa.

– Tähän yhteen päätöksen kiteytyy hallituksen leikkauspolitiikan ajattelemattomuus. Kun katsoin budjettikirjaa, niin piti hieraista silmiä, että onko tässä käynyt painovirhe tai vahinko, niin uskomaton tämä päätös on, Razmyar on aiemmin arvostellut tiedotteessaan.

Myös hallituspuolue kokoomuksesta kansanedustaja Mia Laiho kiitteli Rydmania siitä, että ratkaisua audiovisuaalisen kannustetuen säilyttämiseksi yritetään etsiä.

DEMOKRAATTI tavoitti tänään lyhyesti eduskunnassa myös elinkeinoministeri Rydmanin. Rydman toteaa, ettei hänellä ole tällä hetkellä asiaan enempää sanottavaa kuin hän on aiemmin lausunut.

Hän kertoo pitävänsä mahdollisena, että tuki lopulta palaa.

– Minä olen sanonut useammassa yhteydessä sen, mitä on sanottavaa eli kyse on siitä, että pyrimme etsimään keinoja, mutta se voi olla vaikeaa. Mutta teemme parhaamme.

Sitä, millainen prosessi av-kannustimen ympärillä budjettineuvotteluissa käytiin, Rydman ei kommentoi.

– En kommentoi prosessia.