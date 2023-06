Ketkä lähtevät SDP:n puoluesihteerikisaan? – tämä on tilanne nyt

Demokraatti kartoitti toukokuun puolessavälissä laajasti SDP:n mahdollisia puoluesihteeriehdokkaita. Noin paristakymmenestä mahdollisesta nimestä tuolloin kahdeksan pohti tai ei ainakaan sulkenut pois kisaan osallistumista. Nyt yksi näistä nimistä kertoo, ettei ole kisassa mukana. Johannes Ijäs Demokraatti

SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm on kertonut, ettei tavoittele jatkokautta Jyväskylässä syyskuun alussa järjestettävässä puoluekokouksessa.

Demokraatti soitti tänään kahdeksalle harkitsijalle. Jännitys tiivistyy, sillä mahdollisten ehdokkaiden ilmoittautumista voidaan odottaa nyt hyvinkin pian.

Esimerkiksi Turun kaupungin yhteysjohtajana nykyään toimiva Matti Niemi kertoo ilmoittavansa kannastaan lähiaikoina.

– Vielä on harkinta päällä, Niemi sanoo.

Niemi on toiminut aiemmin niin pääministeri Sanna Marinin, valtiovarainministerien Jutta Urpilainen kuin Antti Rinne sekä europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natrin avustajana.

Johtajana viestintätoimisto Pohjoisranta BCW:llä työskentelevä Hanna Kuntsi kertoo nyt, että lähtee ”hyvin todennäköisesti” puoluesihteerikisaan. Hän sanoo ilmoittavansa asiasta lähiviikkoina. Kuntsilla on työhistoriaa Suomen Apteekkariliitosta, Palvelualojen ammattiliitosta ja SAK:sta.

Vakava harkinta on päällä niin SDP:n ruotsinkielisen piirin puheenjohtajalla Dimitri Qvintuksella kuin PAMin Pohjois-Suomen (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi) aluepäällikkönä toimiva Mikkel Näkkäläjärvellä. Näkkäläjärvellä ei ole asiaan tässä vaiheessa muuta lisättävää.

Qvintus toteaa, että puoluesihteerin tehtävä on niin tärkeä, että se vaatii perinpohjaisen harkinnan.

– Kaikkein tärkeintä pohdinnassa ei ole niinkään se, mitä minä haluan tai mikä minua kiinnostavaa vaan onko minulla sellaista annettavaa, mitä puolue ja puolueen jäsenet kaipaavat. Sitä tällä hetkellä kuuntelen ja kuulostelen. Yhteydenottoja on edelleen tullut, Qvintus jatkaa.

Näkkäläjärvi toimi Demarinuorten puheenjohtajana (2016-2020). Rovaniemen kuntapolitiikassa hän on ollut mukana vuodesta 2017.

Qvintus on toiminut aiemmin muun muassa pääministerien Sanna Marin ja Antti Rinne erityisavustajana. Tällä hetkellä hän työskentelee kansainvälisen yhtiön pohjoisen alueen viestintä- ja vastuullisuusjohtajana.

SDP:n poliittisen valmistelun päällikkö Kaisa Vatanen toteaa, ettei hänellä ole tällä hetkellä muuta kommentoitavaa kuin mitä hän on aikaisemmin sanonut. Toisin sanoen harkinta on hänelläkin yhä päällä. Vatanen on aiemmin toiminut muun muassa Sorsa-säätiön toiminnanjohtajana ja oli edellisellä kaudella puoluehallituksen jäsen

Tekstiviestitse tavoitettu työ- ja elinkeinoministeriön viestintäjohtaja Matti Hirvola kertoo myös, ettei hänellä ole uutta kommentoitavaa. Hän on aiemmin kertonut Demokraatille harkitsevansa puoluesihteeriksi pyrkimistä.

Hirvolalla on työkokemusta muun muassa SDP:n ministerien erityisavustajana toimisesta, ay-liikkeestä sekä SDP:n puoluetoimistolta.

– Tilanne ei ole edellisestä muuttunut mihinkään suuntaan. Tässä on enemmän kyse siitä, onko jonkinlaista pyyntöä tässä, sitten vasta harkitsen. Tämä ei ole minulla mitenkään aktiivisesti ollut agendalla, sanoo Palvelualojen ammattiliitto PAMin toiminnanjohtaja Heidi Lehikoinen.

YKSI kahdeksasta, SDP:N kansanedustaja Joona Räsänen kertoo nyt Demokraatille, että hän ei tavoittele puoluesihteerin paikkaa.

Hän toteaa päätöksen syntyneen kuluneen viikonlopun aikana kohtuullisen helposti.

Räsänen lisää, ettei voi kiistää, etteikö tehtävä kiinnostaisi ja arvostus sitä kohtaan olisi suuri, mutta kalenterissa ei ole kansanedustajuudelta, muilta luottamustehtäviltä ja perheeltä juuri nyt aikaa.

– Haluan selvitä niistä velvoitteista, joita on annettu ja tässä tilanteessa on parempi keskittyä muihin asioihin. Tässä elämäntilanteessa muu ratkaisu olisi tuntunut vaikealta.

Räsänen kuvaa puoluesihteerin tehtävää ”keskeiseksi, kun lähdetään rakentamaan puolueelle polkua seuraavia eduskuntavaaleja kohti suurimmaksi puolueeksi”.

Räsänen on jutellut viime aikoina puoluesihteeriydestä monien ihmisten kanssa. Usein keskustelu menee hänen mukaansa siihen, mitä puoluesihteeri ei saisi olla. Pohditaan esimerkiksi, voisiko kansanedustaja toimia puoluesihteerinä. Räsänen toivookin, että pohdittaisiin enemmän sitä, mitä ja millainen tulevan puoluesihteerin pitäisi olla.

Hän näkee, että viimeisimpinä vuosikymmeninä monissa puolueissa puolusihteerin tehtävän status on kärsinyt inflaation, jos ajattelee senn media-kiinnostavuutta ja kiinnostavuutta laajemminkin kansalaisiin päin. Puolueissa tehdyt erilaiset ratkaisut ovat vaikuttaneet Räsäsen mielestä siihen, että tehtävänkuvassa on korostunut ikään kuin toiminnanjohtajamainen rooli.

– Toivoisin, että puoluesihteeri-instituution merkittävyyden nostaminen nousisi keskusteluun ja että mahdollisimman moni kandidaatti toisi tästä ajatuksiaan esiin.

Räsänen toivoo, että puoluesihteerin tehtävänkuvaa muokattaisiin siihen suuntaan, että tällä olisi yhä näkyvämpi rooli poliittisena toimijana.

– Meillä on ollut nyt valtavan näkyvä puheenjohtaja ja pääministeri. Varmaan kukaan ei pysty yksin aukkoa täyttämään. Siksi olisi toivottavaa, että uusi valittu puoluejohto näkyisi mahdollisimman laajalla rintamalla.

Räsänen painottaa myös sitä, että nyt kun sekä puoluesihteeri että puheenjohtaja ovat menossa yhtä aikaa vaihtoon, on tärkeää, että uusien valittujen henkilöiden yhteistyö toimii vaihdoksen jälkeen saumattomasti.

– Se on myös varmasti asia, johon voisi kuvitella, että puoluekokousedustajat valinnoissaan kiinnittävät huomiota. Tarvitaan parivaljakko, joka kykenee luotsaamaan puoluetta kohti seuraavia eduskuntavaaleja.