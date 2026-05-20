Keusoten jatkuvat yt:t syövät jaksamista, pääluottamusedustajat kertovat – ”Työtä on, rahoitusta ei”

Jatkuvat yt-neuvottelut vaikuttavat vakavasti työntekijöiden jaksamiseen, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue Keusoten jukolaiset pääluottamusedustajat varoittavat.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen Keusoten yt-neuvottelut päättyivät tänään. Yhteistoimintaneuvottelut olivat Keusotessa kolmannet vajaan vuoden aikana.

– Jatkuvat yt-neuvottelut, henkilöstön asemaan liittyvät muutokset ja irtisanomiset ovat vakava vaara henkilöstön työhyvinvoinnille ja jaksamiselle, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukon pääluottamusedustajat Kati Lehikoinen ja Nikolai Rintala sanovat tiedotteessa.

– Toisaalta työnantajan on pakko löytää jostain säästöjä kattamaan aiemmin kertyneet alijäämät, eivätkä toistuvat yt-neuvottelut ole helppoja myöskään työnantajalle. Työtä on, rahoitusta ei. Tilanne on hyvin haastava.

Pääluottamusedustajien mukaan viimeisimmissä yt-neuvotteluissa osapuolet sopivat lääkäritehtävien ja kotihoidon asiakastöiden rajaamisesta neuvottelujen ulkopuolelle, jotta näissä tehtävissä kyetään toteuttamaan lakisääteiset palvelut.

Nyt käytyjen neuvottelujen myötä hyvinvointialue muuttaa useita tehtäviä ja toimintoja. Muutokset koskevat kymmeniä työntekijöitä ja viranhaltijoita.

Keusote arvioi alunperin, että irtisanottavia olisi 65, mutta neuvoteluissa irtisanottavien enimmäismäärä pieneni 35:een ja osa-aikaistamisten määrä 20 henkilöstä kahteen. Lisäksi muutoksia toteutetaan tehtäväjärjestelyillä, liikkeenluovutuksilla ja lakkauttamalla täyttämättömiä vakansseja. Yhteensä henkilöstövaikutukset koskevat 155:tä keusotelaista.

PÄÄLUOTTAMUSEDUSTAJAT Lehikoinen ja Rintala arvioivat, että Keusoten alueella palveluntarve kasvaa erityisesti muu muassa ikääntyvien palveluissa.

– Vähennysten jälkeen jäljelle jäävän henkilöstön työpaine ei millään tavalla helpotu yt-ratkaisujen seurauksena. Jää seurattavaksi, kuinka kaikki toimenpiteet vaikuttavat hyvinvointialueen palvelutuotantoon.

Jo aiemmin Keusote on ilmoittanut lomauttavansa 1 500 työntekijää kymmeneksi päiväksi. Lomautukset sijoittuvat kesäkuusta joulukuuhun 2026.

Juko muistuttaa tiedotteessa, että tähän mennessä Keusote on vähentänyt henkilöstöä vuoden 2024 joulukuusta vuoden 2025 joulukuuhun arviolta yli kolmesataa, kun tehtäviä on lopetettu tai järjestelty uudelleen irtisanomisilla, irtisanoutumisilla ja eläköitymisillä.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmalla Keusote tavoittelee yhteensä 66 miljoonan euron säästöjä tälle ja ensi vuodelle. Keusote korostaa, että toimenpiteet ovat välttämättömiä valtion edellyttämän alijäämän kattamiseksi.

Keski-Uudenmaan aluevaltuusto on linjannut, että palvelujen jatkuvuuden varmistamiseksi talous sopeutetaan vuoden 2029 loppuun mennessä

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue palvelee noin 200 000:ta asukasta Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan alueella.