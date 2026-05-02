Kotimaa
2.5.2026 10:24 ・ Päivitetty: 2.5.2026 10:24
Kevään lämpöennätys rikottiin Mäntsälässä – huomenna sää taas viilenee
Sunnuntaina sää viilenee, ja päivä on poutainen sekä melko aurinkoinen lähes koko maassa. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin mukaan etelässä lämpötilat kuitenkin voivat nousta vielä 16-17 asteen tienoille.
Muualla Suomessa liikutaan Lappia lukuun ottamatta 10 asteen paikkeilla. Lapissa lämpötilat vaihtelevat viiden asteen molemmin puolin, ja Pohjois-Lapissa voi liikkua heikkoja räntäkuuroja.
Lauantaina rikottiin jälleen kevään lämpöennätys, kun lämpötila kohosi Mäntsälässä tasan 22 asteeseen. Kevään lämpöennätys meni viimeksi rikki vappuna, kun Salossa mitattiin 21,8 astetta.
Myös maastopalovaroitus on sunnuntaina edelleen voimassa laajalla alueella pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta.
Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä lämpötilat laskevat pakkasen puolelle maan pohjois- ja keskiosissa. Etelässä yöpakkasia ei kuitenkaan koeta.
Maanantaina sää on sateinen erityisesti maan eteläosissa. Päivystävän meteorologin mukaan vettä voi paikoin tulla 5-10 millimetriä.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.