Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

2.5.2026 10:24 ・ Päivitetty: 2.5.2026 10:24

Kevään lämpöennätys rikottiin Mäntsälässä – huomenna sää taas viilenee

ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA
Veneilijöitä liikkeellä vappupäivänä lämpimässä ja aurinkoisessa säässä Kaivopuiston edustalla Helsingissä 1. toukokuuta 2026

Sunnuntaina sää viilenee, ja päivä on poutainen sekä melko aurinkoinen lähes koko maassa. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin mukaan etelässä lämpötilat kuitenkin voivat nousta vielä 16-17 asteen tienoille.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Muualla Suomessa liikutaan Lappia lukuun ottamatta 10 asteen paikkeilla. Lapissa lämpötilat vaihtelevat viiden asteen molemmin puolin, ja Pohjois-Lapissa voi liikkua heikkoja räntäkuuroja.

Lauantaina rikottiin jälleen kevään lämpöennätys, kun lämpötila kohosi Mäntsälässä tasan 22 asteeseen. Kevään lämpöennätys meni viimeksi rikki vappuna, kun Salossa mitattiin 21,8 astetta.

Myös maastopalovaroitus on sunnuntaina edelleen voimassa laajalla alueella pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta.

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä lämpötilat laskevat pakkasen puolelle maan pohjois- ja keskiosissa. Etelässä yöpakkasia ei kuitenkaan koeta.

Maanantaina sää on sateinen erityisesti maan eteläosissa. Päivystävän meteorologin mukaan vettä voi paikoin tulla 5-10 millimetriä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU