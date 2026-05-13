13.5.2026 08:04 ・ Päivitetty: 13.5.2026 08:04
KHO hylkäsi Woltin valituksen äänin 3-2
Korkein hallinto-oikeus on hylännyt ruoankuljetuspalvelu Woltin valituksen ruokalähettien verotusta koskevassa asiassa.
Wolt valitti keskusverolautakunnan viime vuoden elokuussa antamasta ratkaisusta, jossa Woltin lähettien tulojen katsottiin olevan palkkaa, josta Woltin tulee maksaa ennakonpidätys.
Wolt vaati ratkaisun kumoamista, mutta korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen äänestystuloksella 3-2.
Wolt sanoo tekevänsä tiivistä yhteistyötä Verohallinnon kanssa päätöksen vaikutusten selvittämiseksi ja niiden viemiseksi käytäntöön.
