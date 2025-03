Kielitaidottomien taksikuskien ongelma tunnetaan taksialalla – kuskit IS:n mukaan huijanneet ajolupia

Taksiyrittäjiä edustavan Taksiliiton mukaan taksiala on ollut jo jonkin aikaa tietoinen siitä, että taksikuskeiksi pääsee huijausten kautta ihmisiä, jotka eivät osaa suomea tai ruotsia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Taksiliiton toimitusjohtajan Annukka Mickelssonin mukaan viranomaisille on kerrottu ongelmasta.

Ilta-Sanomat uutisoi maanantaina, että Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on saanut selville huijauksia taksinkuljettajan ajolupakokeissa. Lehden mukaan suomea sujuvasti puhuvat ovat suorittaneet ajolupakokeita kielitaidottomien puolesta. Taksikoe pitää suorittaa joko suomeksi tai ruotsiksi.

- Kyllähän sen näkee tuolla kadulla ihan samalla tavalla kuin poliisikin, että kokeita on läpäisty sellaisilla edellytyksillä, jotka eivät täytä lain kirjainta, Mickelsson sanoo STT:lle.

TRAFICOM tutkii IS:n mukaan asiaan liittyvää laajaa vyyhteä. Viranomaiset epäilevät, että luvan saaneet ovat maksaneet kokeen suorittamisesta satoja tai jopa tuhansia euroja. Viranomaiset pitävät mahdollisena, että vilppien takana on järjestäytynyttä toimintaa.

IS:n mukaan Helsingin liikennepoliisin valvonnassa on tullut vastaan alkuvuonna useita tapauksia, joissa taksinkuljettaja ei ole osannut sanaakaan suomea.

Isoillekin välitysyhtiöille on Mickelssonin mukaan pyrkinyt kuljettajaksi ihmisiä, joilla ei ole ollut tarvittavaa kielitaitoa.

POLIISIN valvonnassa on myös tullut ilmi, että osa taksinkuljettajista ei tunnista liikennemerkkejä.

- Kun katsoo heidän ajotyyliään, on pakko olla niin, etteivät he ole käyneet ajokoulua, sanoo IS:lle Helsingin poliisin ylikonstaapeli Ilari Vilén.

IS:n mukaan Helsingin poliisissa on tutkinnassa viime vuodelta parikymmentä tapausta väärennetyistä ajokorteista.

Taksiyhtiöilläkin on Mickelssonin mukaan tullut vastaan tapauksia, jossa kuljettajalla ei välttämättä ole ollut edes ajo-oikeutta. Joissain tapauksissa kuljettaja, jolta on puuttunut ajokortti, on käynyt kotimaassaan ja tuonut muutaman päivän päästä kortin näytille.

MICKELSSONIN mukaan perinteiset taksinvälitysyhtiöt pyrkivät varmistamaan testeillä, että heille kuljettajaksi tulevat oikeasti täyttävät kielivaatimuksen ja osaavat ajaa kunnolla. Taksiliitto on esittänyt lakiin vaatimusta, että päästäkseen taksinkuljettajaksi olisi vielä tehtävä ajokoe Suomessa.

- Jotta ei tulisi tilanteita, joissa ei tunnisteta liikennemerkkejä eikä tiedetä, miten liikenteessä pitää ajaa, Mickelsson perustelee ja vetoaa asiakkaiden turvallisuuteen.

- Jotkut isot välitysyhtiöt testaavat jo tänä päivänä kaikki kuljettajat tai kuljettajaksi haluavat. Jos se saataisiin lakiin mukaan, niin silloin tiedettäisiin, että kaikkien pitäisi suorittaa tällainen näyttökoe.

Meneillään on taksilainsäädännön uudistus, jossa taksien sääntelyä kiristetään jossain määrin. Hallituksen esitystä odotetaan eduskuntaan syksyllä.

TAKSILIITTO on ajanut lakiin muun muassa taksamittaripakkoa ja viranomaisen autoon myöntämää tunnistetta, joka voisi olla esimerkiksi värillinen rekisterikilpi. Kuljettajilta ollaan myös vaatimassa pakollista koulutusta, minkä puolesta myös Taksiliitto on lobannut. Taksiliiton Mickelssonin mielestä nykyinenkin taksilaki on sinänsä varsin hyvä, mutta sen noudattamista pitäisi valvoa tarkemmin.

Sovellusten kautta toimivat taksinvälitysyhtiöt, kuten virolainen Bolt, ovat suhtautuneet sääntelyn kiristämiseen nihkeämmin. Boltin maajohtaja Mikael Uusivuori kertoi STT:lle helmikuussa, että värilliset kilvet ja taksamittaripakko heikentäisivät taksien saatavuutta ja nostaisivat kyytien hintoja. Bolt vastustaa myös pakollisten 21 koulutustunnin lisäämistä taksikuskeille ja pitää viittä tuntia kohtuullisempana määränä.

Kotimaassaan Virossa Bolt hyllytti hiljattain yli 700 kuljettajaa, koska nämä eivät läpäisseet viron kielen koetta. Viron yleisradioyhtiön ERR:n mukaan Bolt on aina vaatinut kuljettajilta viron taitoa, mutta yhtiö on tietoinen siitä, että jotkut kuljettajat ovat palkanneet viroa puhuvia ihmisiä tekemään kielikokeen puolestaan.

YKSIKÖNPÄÄLLIKKÖ Joni Palonen Traficomista kertoo, että ilmi tulleet vilppitapaukset taksinkuljettajan kokeessa keskittyvät pääosin Etelä-Suomeen, jossa kokeita myös suoritetaan eniten.

Palonen huomauttaa, että jonkinlaista huijaamista tai sen yrittämistä esiintyy aina, kun mitä tahansa kokeita tehdään.

- Nimenomaan ”Stunt”-henkilöiden käyttäminen kokeessa on ilmiö, joka on ilmi tulleiden tapausten valossa kasvanut viime aikoina, Palonen sanoo STT:lle.

Traficomin mukaan henkilötietojen väärinkäyttötapauksia paljastui viime vuonna 37, kun vuonna 2023 niitä oli 8.

VIIME VUONNA Traficom otti käyttöön tieliikenteen teoriakokeissa tallentavan videovalvonnan. Oliko tämä reaktio huijaustapausten yleistymiseen?

- Traficom pyrkii jatkuvasti kehittämään keinoja saada kiinni vilpillistä toimintaa yrittäviä kokeen suorittajia. Tallentavan kameravalvonnan käyttöönotto on osa tätä kehitystä. Valvontakeinojen kehittyessä vilpin tekijät tosin keksivät aina uusia keinoja ja vilppi tyypillisesti muuttaa muotoaan. Tähän kehitykseen Traficom pyrkii vastaamaan erilaisin uusin valvonnan keinoin, Palonen sanoo.

IS:n mukaan vastaavia huijauksia on havaittu myös autokouluissa. Esimerkiksi joku on voinut käydä tekemässä autokoulun teoriakokeen toisen puolesta. Ajotunteja on myös saattanut antaa ihminen, joka ei ole luvallinen liikenneopettaja.

IS:N mukaan yhdeltä autokoululta oli viety toimilupa väärennetyn oppilaskirjanpidon takia. Todistuksia on myös myyty ilman todellista opetusta.

Suomen Autokoululiiton puheenjohtajan Timo Suomisen mukaan huijausten tapahtumisesta ollaan alalla tietoisia.

- Hyvä, että siltä osin valvonta on toiminut hyvin. On erittäin hyvä asia, että saadaan rötöstelijät kiinni ja pois tältä alalta, Suominen sanoo STT:lle.

SUOMINEN arvioi, että huijaaminen on hyvin harvinaista tehtyjen kokeiden määrään nähden.

- Autokoululiiton jäsenten keskuudessa tällaista ei ole havaittu, ja jos havaitaan, se kyllä johtaa liitosta erottamiseen.

Suominenkin penää tiukempaa valvontaa. Yhtenä ongelmana hän näkee paperilomakkeet, joilla todistetaan teoriatuntien ja riskientunnistuskurssin käyminen.

- Ne pohjat ovat ihan vapaasti kopioitavissa Traficomin sivuilta, minkä jälkeen väärentäminen on aika helppoa. Jos mentäisiin paperittomaan systeemiin, eli autokouluilla olisi kosketuspinta Traficomin järjestelmään eikä tarvittaisi enää papereita. Se varmaan vähentäisi ainakin tätä väärennösasiaa.

