Kiina-krääsän tulva Suomeen kiihtyi – monen paketin arvo jäi muutamaan euroon

Tullin uusimpien tilastojen mukaan viime vuonna EU:n ulkopuolelta Suomeen tilattujen pienten tavaralähetysten määrä kasvoi 46 prosenttia edellisvuodesta. Valtaosa näistä tulee halpatuontina Kiinasta sikäläisten verkkokauppajättien välittämänä.

Kaikkiaan Suomeen tuli viime vuonna etätilauksina EU:n ulkopuolelta 40,5 miljoonaa pikkupakettia, ja näistä 98,6 prosenttia oli peräisin Kiinasta. Keskimääräinen yhden lähetyksen arvo oli vain 5,53 euroa.

Vertailun vuoksi muista suomalaisten nettiostajien suosimista EU:n ulkopuolisista kauppamaista kuten Yhdysvalloista ja Iso-Britanniasta tavaraa tuli määrällisesti hyvin vähän, mutta lähetykset olivat paljon arvokkaampia, keskimäärin 31-42 euroa.

RUNSAS kolmannes kaikesta tänne etämyydystä tavarasta oli tekstiileitä eli vaatteita ja kankaita. Toiseksi eniten tilattiin kojeita ja elektronisia laitteita, sen jälkeen kenkiä ja päähineitä.

Muun muassa Kaupan liiton mielestä Kiinasta tilattu roina vaarantaa suomalaisyritysten välistä kilpailua ja kuluttajaturvallisuutta, sekä aiheuttaa haasteita kestävälle kierrätysajattelulle.

– Taloudelliset vaikutukset koskevat koko yhteiskuntaa verotulojen ja työpaikkojen menetyksinä, sanoo Kaupan liiton toimitusjohtaja Kari Luoto tiedotteessa.

Liitto vaatii hallitukselta kansallisia toimia krääsätuonnin suitsimiseksi.

Toistaiseksi alle 150 euron arvoisia pientilauksia toimitetaan Suomeen Kiinasta ilman tullimaksuja. Tämä muuttuu heinäkuussa, kun EU määrää halpalähetyksille kiinteän kolmen euron väliaikaisen tullin.