Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

5.9.2025 14:26 ・ Päivitetty: 5.9.2025 14:26

Kiina määräsi sianlihalle isot tullit – Suomenkin tuottajat kärsivät

iStock

Kiina ottaa ensi keskiviikkona käyttöön väliaikaiset tullit EU-maista tulevalle sianlihalle, ilmoitti maan kauppaministeriö. Tullit vaihtelevat tasoltaan 15,6 prosentista 62,4 prosenttiin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kiina syyttää EU-maita sianlihan polkumyynnistä. EU-komission tiedottaja luonnehti syytöksiä kyseenalaisiksi.

Kiina on maailman suurin sianlihan kuluttaja. Kiinaan tuotiin pelkästään Espanjasta yli 500 miljoonan euron edestä sianlihaa viime vuonna. Ranskasta vietiin etujärjestö Inaporcin tilaston mukaan Kiinaan 115  000 tonnia sianlihaa.

SUOMESTAKIN on tehty pienimuotoista sianlihan vientiä Kiinaan. Atria aloitti viennin Kiinaan vuonna 2017, ja vuotta myöhemmin viennin aloitti myös HKFoods (tuolloin nimellä HKScan).

Kiinan markkina on ollut Euroopan lihataloille kiinnostava, koska siellä kulutetaan ruhonosia, joita Euroopassa ei juuri haluta, kuten korvia ja sorkkia.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
5.9.2025
Kokoomuksessa luotetaan perussuomalaisten rangaistuskulttuuriin – säännöissä yhä epäselvyyksiä
Lue lisää

Annikki Alku

Teatteri ja Tanssi
5.9.2025
Arvio: Huumaava Soledad – Yksinolla on esitys, jonka haluan nähdä heti uudestaan
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU