Kiina määräsi sianlihalle isot tullit – Suomenkin tuottajat kärsivät

Kiina syyttää EU-maita sianlihan polkumyynnistä. EU-komission tiedottaja luonnehti syytöksiä kyseenalaisiksi.

Kiina on maailman suurin sianlihan kuluttaja. Kiinaan tuotiin pelkästään Espanjasta yli 500 miljoonan euron edestä sianlihaa viime vuonna. Ranskasta vietiin etujärjestö Inaporcin tilaston mukaan Kiinaan 115 000 tonnia sianlihaa.

SUOMESTAKIN on tehty pienimuotoista sianlihan vientiä Kiinaan. Atria aloitti viennin Kiinaan vuonna 2017, ja vuotta myöhemmin viennin aloitti myös HKFoods (tuolloin nimellä HKScan).

Kiinan markkina on ollut Euroopan lihataloille kiinnostava, koska siellä kulutetaan ruhonosia, joita Euroopassa ei juuri haluta, kuten korvia ja sorkkia.