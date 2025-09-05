Kokoomuksessa luotetaan perussuomalaisten rangaistuskulttuuriin – säännöissä yhä epäselvyyksiä

Pääministeripuolue kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra luottaa perussuomalaisen eduskuntaryhmän kykyyn ja tahtoon tarvittaessa rangaista epäasiallisesti käyttäytyviä kansanedustajiaan. Simo Alastalo Demokraatti

Ilta-Sanomat kertoi perjantaina, ettei perussuomalaisten ryhmän säännöissä ole enää vuoden 2023 jälkeen ollut lainkaan sanktioita kansanedustajille.

– Perussuomalaisilla on sellainen tapa viimeaikaisten näyttöjen perusteella erinäisissä äänestyksissä ja muun muassa (perussuomalaisista erotetun kansanedustaja) Vornasen irtisanomisessa, että he luovat nämä rangaistukset lennossa, vaikka ne eivät säännöissä olekaan. Heillä on selkeä rangaistuskulttuuri, joten meidän ei tarvitse olla siitä epätietoisia, Kopra sanoo Demokraatille.

Perussuomalaisten ryhmäsääntöihin kiinnitettiin huomiota sen jälkeen, kun hallituspuolueet sopivat budjettiriihen yhteydessä keinoista, jolla vahvistetaan edustajien sitoutumista hallituksen yhdenvertaisuustiedonantoon.

Tarve sääntöjen tiukentamiseen nousi kansanedustaja Teemu Keskisarjan (ps.) asiattomiksi ja rasistisiksi koetuista puheista Ylen A-studiossa.

HALLITUSPUOLUEIDEN sopimuksen mukaan ryhmäpuheenjohtajien kokous voisi jatkossa velvoittaa eduskuntaryhmän rankaisemaan asiattomasti käyttäytynyttä kansanedustajaa.

– Jos nyt olisi niin, että vedottaisiin, ettei säännöissä rangaistusta ole, vaikka ryhmyrikollegio jossakin tapauksessa asian käsittelyä vaatisi, sehän tarkoittaa vain sitä, että se nostetaan puolueiden puheenjohtajien käsittelyyn nopeammin, jolloin hallituskriisi on entistä lähempänä.

– Luotan siihen, että perussuomalaisissa on kyllä vastuu asioiden sopimuksen hengen mukaisesta käsittelystä, Kopra sanoo.

Sen sijaan on edelleen epäselvää, ymmärtävätkö hallituspuolueet ryhmäpuheenjohtajien kokouksen päätösmenettelyn rangaistusasioissa samalla tavalla.

Ilta-Sanomat ja Helsingin Sanomat kertoivat tiistaina, että RKP:n mukaan muut hallituspuolueet voisivat velvoittaa enemmistöllä esimerkiksi perussuomalaisten ryhmää kurinpalautukseen.

– Ryhmäpuheenjohtajien enemmistö voi todeta, että sopimusta on rikottu. Tällöin ryhmä on velvoitettu sanktioon. Ryhmä itse päättää, mikä sanktio on, RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoi tiistaina Ilta-Sanomille.

KOKOOMUKSEN ja perussuomalaisten mukaan näin ei ole: kaikkien ryhmäpuheenjohtajien, siis myös perussuomalaisten, tulisi heidän mukaansa olla rangaistuksen vaatimisesta yhtä mieltä.

– Ei tästä mitään erimielisyyttä ole. Ainoa on, että jos ryhmyrit ovat yksimielisiä siitä, että sanktiointi riittää, niin silloin asia on käsitelty mutta jos ryhmyreissä on erimielisyyttä, niin silloin se erimielisyys nousee ylös. Eli jos ei yksimielisyyttä saavuteta, niin asia on ratkaisematta ja silloin asia eskaloituu nelikolle, Kopra sanoo.

Demokraatti ei tavoittanut RKP:n edustajia kommentoimaan, ovatko he nyttemmin muuttaneet näkemystään.