Kiina puhdistaa asevoimien johtoa – yhdeksälle kenraalille potkut

Kiinan kommunistipuolue on toteuttanut laajan puhdistuksen asevoimien ylimmässä johtoportaassa erottamalla yhdeksän korkea-arvoista kenraalia. Miehiä epäillään vakavista talousrikoksista, puolue kertoi. Kiinan toimista uutisoivat perjantaina muun muassa BBC ja Wall Street Journal .

Erotetuista korkea-arvoisin on kenraali He Weidong, joka toimi keskussotilaskomission varapuheenjohtajana. BBC:n mukaan hän oli Kiinan asevoimien korkea-arvoisin johtaja komission puheenjohtajan, presidentti Xi Jinpingin jälkeen.

Suurin osa erotetuista oli kolmen tähden kenraaleja, jotka kuuluivat myös puolueen keskuskomiteaan.