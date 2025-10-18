Ulkomaat
18.10.2025 08:11 ・ Päivitetty: 18.10.2025 08:11
Kiina puhdistaa asevoimien johtoa – yhdeksälle kenraalille potkut
Erotetuista korkea-arvoisin on kenraali He Weidong, joka toimi keskussotilaskomission varapuheenjohtajana. BBC:n mukaan hän oli Kiinan asevoimien korkea-arvoisin johtaja komission puheenjohtajan, presidentti Xi Jinpingin jälkeen.
Suurin osa erotetuista oli kolmen tähden kenraaleja, jotka kuuluivat myös puolueen keskuskomiteaan.
Kommentit
