14.4.2026 08:22 ・ Päivitetty: 14.4.2026 08:22
Kiina uhkaa Yhdysvaltoja vastatulleilla – Xi tarjoutui rauhanneuvottelijaksi
Kiina on uhannut Yhdysvaltoja vastatoimilla, jos Yhdysvaltain presidentti Donald Trump toteuttaa uhkauksensa lisätulleista Kiinalle Lähi-idässä käytävän sodan takia.
Asiasta kertoi Kiinan ulkoministeriön tiedottaja tiistaina lehdistötilaisuudessa.
Trump on uhannut asettaa uusia lisätulleja Yhdysvaltoihin tuotaville kiinalaistuotteille, jos Kiina jatkaa Iranin sotilaallista tukemista Lähi-idässä.
- Jos Yhdysvallat jatkaa (sodan) käyttämistä tekosyynä asettaa lisätulleja Kiinalle, ryhtyy Kiina ehdottomasti päättäväisiin vastatoimiin, sanoi ulkoministeriön tiedottaja Guo Jiakun.
Hän kiisti Kiinan toimittaneen aseita Iranille ja sanoi, että uutiset asiasta ovat täysin tekaistuja.
KIINA on tärkeä Iranin liittolainen Lähi-idässä. Mailla on sotilaallisia sopimuksia, ja Iran myös myy valtaosan öljystään Kiinalle.
Kiinan presidentti Xi Jinping sanoi tiistaina, että Kiina haluaa ottaa rakentavan roolin Lähi-idän rauhanneuvotteluissa.
Uutistoimisto AFP:n mukaan Xi vaati Kiinan valtiollisessa mediassa myös kunnioittamaan alueen maiden suvereniteettia.
Kiina on kutsunut Yhdysvaltojen päätöstä Iranin satamien saartamista vastuuttomaksi ja vaaralliseksi.
YHDYSVALTAIN asevoimat aloitti Iranin satamien saarron eilen illalla Suomen aikaa. Tarkoituksena on estää Iraniin liittyvien alusten läpikulku Hormuzinsalmelta.
Jiakunin mukaan saartotoimet vain pahentavat jännitteitä Lähi-idässä. Ne heikentävät jo ennestään haurasta aseleposopimusta ja vaarantavat meriliikenteen turvallisuuden salmella, hän sanoi.
Trump on uhannut, että Yhdysvallat upottavat alukset, jotka yrittävät poistua Iranin satamista tai ankkuroitua niihin.
