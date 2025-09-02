Kiinan Xi, Venäjän Putin ja Pohjois-Korean Kim tapaavat Pekingissä

Noin 2 000 pohjoiskorealaista sotilasta on kuollut Venäjän käynnistämässä sodassa Ukrainaa vastaan, arvioi Etelä-Korean tiedusteluelin. Asiasta kertoo maan parlamentin jäsen Lee Seong-kweun. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Huhtikuussa Etelä-Korean kansallinen tiedustelupalvelu arvioi pohjoiskorealaisten kuolleiden määräksi vähintään 600. Päivitetyn arvion mukaan määrä olisi sittemmin yli kolminkertaistunut.

Läntisten tiedustelulähteiden mukaan Pohjois-Korea on tukenut Venäjää omilla joukoillaan viime vuoden syksystä lähtien. Pohjois-Korea itse myönsi asian ensi kertaa huhtikuussa, kertoi NBC News tuolloin.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on saapunut Kiinaan, kertoo Yonhap. Eteläkorealaisuutistoimisto pohjaa uutisointinsa Pohjois-Korean valtionradion tietoihin. Kimin juna ylitti rajan Kiinaan varhain tiistaina.

Kimin on määrä osallistua keskiviikkona Pekingissä järjestettävään sotilasparaatiin, jolla Kiina juhlistaa toisen maailmansodan päättymisen ja Japanin antautumisen 80-vuotispäivää. Kimin lisäksi paraatiin osallistuu yli 20 muuta valtionpäämiestä.

Vierailusta on tulossa merkittävä, sillä Kiinan presidentti Xi Jinping, Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Pohjois-Korean Kim esiintynevät ensimmäistä kertaa kaikki samassa tilaisuudessa.

PEKINGISSÄ vierailulla oleva Venäjän Putin vakuuttaa Kiinan Xille Venäjän ja Kiinan suhteiden olevan vahvempia kuin koskaan. Putin sanoi mediatilaisuudessa, että maiden väliset siteet ovat nyt ”ennen näkemättömällä” tasolla.

- Olimme aina yhdessä silloin, ja olemme yhdessä yhä nykyäänkin, Putin sanoi, viitaten Neuvostoliiton ja Kiinan historiaan toisessa maailmansodassa.

Paikalle saapuva Pohjois-Korean Kim matkustaa harvoin maansa ulkopuolelle. Hän tapasi viime vuosikymmenen loppupuolella joitakin kertoja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin sekä Etelä-Korean silloisen presidentin Moon Jae-inin kanssa.

Kim kuitenkin vetäytyi kansainväliseltä näyttämöltä sen jälkeen, kun hänen neuvottelunsa Trumpin kanssa Vietnamin Hanoissa kariutuivat vuonna 2019. Tämän jälkeen Kim pysytteli koko koronapandemian ajan kotimaassaan.

Viimeksi Kim vieraili ulkomailla vuonna 2023, jolloin hän tapasi Putinin Venäjän Kaukoidässä.

XI isännöi sunnuntaina ja maanantaina Kiinan Tianjinissa Shanghain yhteistyöjärjestön (SCO) kokousta, johon myös Putin osallistui. Kumpikin presidenteistä arvosteli kokouksessa kovin sanoin länsimaita.

Putin puolusti omassa puheessaan Venäjän Ukrainassa käymää hyökkäyssotaa. Hän syytti sodan alkamisesta jälleen länsimaita venäläispropagandan mukaisesti.

Xi taas muun muassa syytti joidenkin maiden toimivan kiusaajien tavoin. Kiinalaispresidentti ei maininnut erikseen, mihin maihin hän viittasi, mutta arvostelun tulkittiin kohdistuneen erityisesti Yhdysvaltoihin.

Kokoukseen osallistui johtajia myös muista yhteistyöjärjestön maista eli Intiasta, Pakistanista, Iranista ja Keski-Aasian entisistä neuvostotasavalloista. Mukana oli myös muun muassa SCO:n yhteistyövaltio Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan.

Kiina on pyrkinyt nostamaan Shanghain yhteistyöjärjestöä vastapainona länsimaiden johtamille liittoumille, kuten sotilasliitto Natolle.