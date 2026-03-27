27.3.2026 11:07 ・ Päivitetty: 27.3.2026 11:07

Kiinteistökaupoille kielteinen päätös puolustusministeriltä – ostajia Venäjältä, Uzbekistanista, Kiinasta ja Kanadasta

MARTTI KAINULAINEN / LEHTIKUVA
Puolustusministeri esti muun muassa kiinteistökaupat Raaseporissa.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) teki perjantaina kuusi kielteistä lupapäätöstä EU- ja Eta-alueiden ulkopuolisten ostajien kiinteistökaupoissa. Luvanhakijat ovat Venäjän, Uzbekistanin, Kiinan ja Kanadan kansalaisia tai maiden kansalaisten omistamia yrityksiä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kiinteistöt sijaitsevat Parikkalassa, Imatralla, Savonlinnassa, Kittilässä, Raaseporissa ja Sysmässä. Kiinteistöjä oli suunniteltu esimerkiksi liiketoimintakäyttöön sekä asuin- ja virkistyspaikoiksi.

Puolustusministeriön tiedotteen mukaan kiinteistöjä hankkimalla voidaan esimerkiksi pyrkiä hakemaan jalansijaa maassa tai heikentämään viranomaisten toimintaedellytyksiä.

- Siksi torjumme sellaiset kiinteistönhankinnat, joiden osalta uhkaa kansalliselle turvallisuudelle, maanpuolustukselle, rajaturvallisuudelle ja huoltovarmuudelle ei voida poissulkea, Häkkänen sanoo tiedotteessa.

Päätökset eivät ole lainvoimaisia, vaan niistä voidaan vielä valittaa.

Viime vuosina kiinteistökaupoista on tehty kymmeniä kielteisiä päätöksiä. Perusteena ovat olleet muun muassa merkit kytköksistä Venäjän turvallisuuspalveluun.

Viime kesänä kiellettiin Venäjän ja Valko-Venäjän kansalaisten kiinteistökaupat. Häkkänen on kertonut myös, että nyt selvitetään, voitaisiinko Suomessa puuttua jälkikäteen EU- ja Eta-alueiden ulkopuolisten maiden kansalaisten kiinteistökauppoihin.

Toimituksen valinnat

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
26.3.2026
Päivi Räsäsen oikeusdraamassa kiihkoilu voitti, Jeesus hävisi
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
27.3.2026
Arvio: Turun kaupunginteatterin inside-komedia aukeaa onneksi myös ulospäin
Lue lisää

