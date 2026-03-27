27.3.2026 11:07 ・ Päivitetty: 27.3.2026 11:07
Kiinteistökaupoille kielteinen päätös puolustusministeriltä – ostajia Venäjältä, Uzbekistanista, Kiinasta ja Kanadasta
Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) teki perjantaina kuusi kielteistä lupapäätöstä EU- ja Eta-alueiden ulkopuolisten ostajien kiinteistökaupoissa. Luvanhakijat ovat Venäjän, Uzbekistanin, Kiinan ja Kanadan kansalaisia tai maiden kansalaisten omistamia yrityksiä.
Kiinteistöt sijaitsevat Parikkalassa, Imatralla, Savonlinnassa, Kittilässä, Raaseporissa ja Sysmässä. Kiinteistöjä oli suunniteltu esimerkiksi liiketoimintakäyttöön sekä asuin- ja virkistyspaikoiksi.
Puolustusministeriön tiedotteen mukaan kiinteistöjä hankkimalla voidaan esimerkiksi pyrkiä hakemaan jalansijaa maassa tai heikentämään viranomaisten toimintaedellytyksiä.
- Siksi torjumme sellaiset kiinteistönhankinnat, joiden osalta uhkaa kansalliselle turvallisuudelle, maanpuolustukselle, rajaturvallisuudelle ja huoltovarmuudelle ei voida poissulkea, Häkkänen sanoo tiedotteessa.
Päätökset eivät ole lainvoimaisia, vaan niistä voidaan vielä valittaa.
Viime vuosina kiinteistökaupoista on tehty kymmeniä kielteisiä päätöksiä. Perusteena ovat olleet muun muassa merkit kytköksistä Venäjän turvallisuuspalveluun.
Viime kesänä kiellettiin Venäjän ja Valko-Venäjän kansalaisten kiinteistökaupat. Häkkänen on kertonut myös, että nyt selvitetään, voitaisiinko Suomessa puuttua jälkikäteen EU- ja Eta-alueiden ulkopuolisten maiden kansalaisten kiinteistökauppoihin.
