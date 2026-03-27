Kiinteistökaupoille kielteinen päätös puolustusministeriltä – ostajia Venäjältä, Uzbekistanista, Kiinasta ja Kanadasta

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) teki perjantaina kuusi kielteistä lupapäätöstä EU- ja Eta-alueiden ulkopuolisten ostajien kiinteistökaupoissa. Luvanhakijat ovat Venäjän, Uzbekistanin, Kiinan ja Kanadan kansalaisia tai maiden kansalaisten omistamia yrityksiä.