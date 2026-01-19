Talous
19.1.2026 06:37 ・ Päivitetty: 19.1.2026 06:37
Kiinteistönvälittäjät: Kauppa vilkastui mutta hinnanlasku jatkui
Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton seurannan mukaan asuntokauppa vilkastui viime vuonna tuntuvasti. Liiton hintaseurantapalveluun raportoitiin yli 58 000 kauppaa, liki 11 prosenttia enemmän kuin vuonna 2024.
Asuntokauppojen kokonaisarvo oli viime vuonna noin 11,5 miljardia euroa.
Kauppamäärä ja kauppojen arvo jäi silti selvästi pienemmäksi kuin huippuvuonna 2021, jolloin yli 85 000 asuntoa vaihtoi omistajaa. Uudiskohteiden kauppa sujui edelleen tahmeasti, ja kauppamäärä jatkoi edelleen laskuaan.
ASUNTOHINNAT ovat huhtikuusta 2022 viime vuoden joulukuuhun laskeneet noin 13 prosenttia ja myyntiajat pidentyneet noin 65 prosenttia. Myyntiaikojen keskiarvo oli viime vuonna yli neljä kuukautta.
Liitto odottaa, että asuntokauppojen määrä nousee tänä vuonna yli 60 000:n, kertoi toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa tiedotteessa.
- Asuntojen myyntiajat kääntyvät kevään aikana laskuun ja loppuvuodesta asuntojen hinnoissa nähdään maltillista nousua, Viljamaa ennustaa.
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto edustaa noin 90 prosenttia alan ammattilaisista Suomessa.
