Kiista avustuksista – nyt puhuu oikeuskansleri

Lausunnonantajat pitävät asetusluonnosta sotejärjestöjen Stea-avustuksista laajalti epämääräisenä ja tulkinnanvaraisena. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Oikeuskansleri Janne Salmisen mukaan valmisteluasiakirjojen perusteella jää epäselväksi, mikä sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) aiemmin järjestöavustuksista linjaamien kriteerien oikeudellinen asema on.

- Oikeustilan selkeyttämiseksi jatkovalmistelussa tulee avata perustelumuistiossa myös sitä, millainen päätöksentekoprosessi avustusten myöntämistä koskee, kuka tai mikä viranomainen rahoituspäätöksen tekee ja mihin päätöksentekijän toimivalta oikeudellisesti arvioiden perustuu, oikeuskanslerin lausunnossa sanotaan.

Asetusluonnos avustuksista on ministeriöiden kansliapäälliköiden valmistelema. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) antoi määräyksen asetusmuutoksen valmistelusta heinäkuun alussa vastauksena Rydmanin avustuskriteereistä tekemiin linjauksiin.

Kansliapäälliköiden esitysluonnoksessa yhtäkään järjestöryhmää ei suljeta ehdottomasti avustusten ulkopuolelle. Rydmanin esittämät kriteerit taas voisivat sulkea pois esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen, maahanmuuttajataustaisten ja veteraanien puolesta toimivat järjestöt.

Perussuomalaisten ja erityisesti kokoomuksen ja RKP:n välisessä kiistassa järjestöavustuksista on ollut kyseenalaista, voisiko Rydman ajaa asiassa ohi asetusmuutoksen. Rydman on sanonut, ettei kansliapäälliköiden esitys anna aihetta muuttaa hänen esittämiään kriteerejä avustuksille.

LISÄKSI oikeuskansleri Salminen pitää lausunnossaan ongelmallisena, että asetusluonnoksessa säädettäisiin nyt avustuksen myöntämistä ”puoltavista tekijöistä”, joka on valtionavustuslaissa säädettyjä reunaehtoja huomattavasti monitulkintaisempi kriteeri.

Avustusten myöntämistä puoltaviksi tekijöiksi asetusluonnoksessa on mainittu muun muassa kohtaava asiakastyö, jota Salminen kuvaa niin ikään monitulkintaiseksi.

Myös sosiaali- ja terveysalan järjestöt nostavat lausunnoissaan esille asetusluonnoksessa käytetyn termin kohtaavasta asiakastyöstä. Niiden mukaan uhkana on, että kohtaavasta asiakastyöstä syntyisi nyt kaikkia avustuksia koskeva tosiasiallinen edellytys.

- Kohtaava asiakastyö on vain yksi osa järjestöjen tärkeästä tehtäväkentästä kansalaisyhteiskunnassa. Siitä ei saa muodostua kaikkia avustuksia määrittelevä edellytys, sanoo esimerkiksi Helsingin Invalidien Yhdistys lausunnossaan.

Termiä pidetään myös järjestöjen keskuudessa tulkinnanvaraisena, eikä sitä ole määritelty niiden mukaan asetusluonnoksessa riittävän tarkasti. Asetusluonnoksen perustelumuistiossa kohtaavalla asiakastyöllä tarkoitetaan sellaista toimintaa, jossa ihmiset tulevat muun muassa todelliseen vuorovaikutukseen keskenään.

Lausuntoja antaneet sote-järjestöt pitävät kyseenalaisena esimerkiksi termiä asiakastyöstä. Niiden mukaan järjestöjen työssä ei synny aina asiakassuhdetta, vaan toimintaan osallistuu esimerkiksi jäseniä, vapaaehtoisia, vertaisia ja kokemusasiantuntijoita.

HALLITUSPUOLUE RKP:n edustajat äänestivät kesäkuussa tyhjää Rydmanin luottamusta koskevassa äänestyksessä soteministerin avustuksia koskevan toiminnan vuoksi.

Rydman ajoi kriteerinsä läpi kysymättä asiassa ensin hallituskumppaneiden mielipidettä. RKP:n sekä kokoomuksen mielestä Rydmanin olisi pitänyt hyväksyttää kriteerit ensin hallituksessa.

Näin on STT:n tietojen mukaan sovittu viimeksi kevään kehysriihessä, koska Stea-järjestöjen kriteerit ovat hallituksessa herkkä paikka. Rydman on kuitenkin katsonut, että Stea-avustusten kriteerien määrittäminen on ministerin tontilla ja että hallituksessa ei ole sovittu toisin.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stea myöntää avustuksia rekisteröidyille, yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Hallitus on päättänyt myöntää järjestöille ensi vuonna tukea 190 miljoonaa euroa, mikä on kolmanneksen vähemmän kuin tänä vuonna.

Lausunnoilla olevan asetusluonnoksen vastausaika päättyy sunnuntaina.

Aliisa Uusitalo/STT